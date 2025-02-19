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達美航空翻覆80人全部奇蹟生還 3關鍵原因

祖輩地被河川淹沒後「浮覆」卻變國有 80年後提告討回

記者王宏舜／台北19日電
台北市社子島開發帶動浮覆地商機，業界推測浮覆地能移轉容積給建商獲利，吸引代書、律師和地主紛紛打官司爭取所有權。(記者曾原信／攝影)
台北市社子島開發帶動浮覆地商機，業界推測浮覆地能移轉容積給建商獲利，吸引代書、律師和地主紛紛打官司爭取所有權。(記者曾原信／攝影)

台北市社子島堤外的和尚洲92年前因淡水河淹沒消失，1945年光復後浮覆，重新編列並分割地號，登記為國有；李姓男子主張祖輩為和尚洲9筆地號地主，提告確認土地是他和另156人共有，命國財署塗銷土地應有部分1/157登記。李一、二審勝訴，國產署未上訴而確定。

浮覆地是指土地原本為陸地，但經過河川淹沒後成為河流的一部分，之後重新浮出水面成為陸地。

類似浮覆地案件近年屢見，過去引用被審編為判例的最高法院1981年度台上字第311號民事判決，法院多認為土地登記國有後，過了15年不能請求塗銷登記，贏家多是國有財產署。

這起爭議土地，日治時期為李根勇與其他人共有，1932年因坍沒成河川敷地而削除，台灣光復後浮覆，重新編列並分割登記為台北市士林區中洲埔小段9個地號，登記為國有，管理機關為台北市工務局水利工程處、國產署。比對現場，土地位於社子島堤防與富洲河濱公園一帶。

李主張，土地浮覆後，所有權就該回復。國有財產署先是主張，日治時期土地台帳（亦即流水帳）上這些土地登載的地主「李根勇」，與李所稱被繼承人「李根勇」非同一個人。後又表示，9筆地號雖經國家完成所有權第一次登記，但還未經台北市政府畫定在河川區域以外，未脫離「水道」狀態，管理機關是水利處，依法還是未浮覆土地，無從依土地法第12條第一項規定回復所有權。

土地法第12條規定「私有土地，因天然變遷成為湖澤或可通運之水道時，其所有權視為消滅」、「回復原狀時，經原所有權人證明為其原有者，仍回復其所有權。」

國產署認為李姓男子請求權時效已消滅，不能再請求，且其中五筆地號土地由水利處施作堤防和防汛工程，提供公眾使用超過20年，國產署可以依民法第769條規定時效取得所有權。

台灣高等法院民事庭認為，1904年完成土地調查，設置土地台帳、地籍圖等圖簿；依據台帳記載，這些土地為李根勇和其他156人分別共有，日治時期在台北廳芝蘭2堡和尚洲中洲埔庄只有1戶叫「李根勇」，確定這名地主與李姓男子所指「被繼承人」是同一個人。

高院判決指爭議的土地既經士林地政公告浮覆、編列為土地，李根勇自然有1/157的所有權，他於1960年死亡，李姓原告為再轉繼承人，自然能繼承。

浮覆地爭議遍全台
浮覆地爭議遍全台

高院

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