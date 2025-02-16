營收衰退10.72% 台旅館業憂倒閉潮

台灣人出國熱度不減，反觀台灣旅遊業景氣持續低迷，再加上去年國際旅客赴台情況不理想，導致旅宿業營收較前年下滑約一成。(本報資料照片)

疫後台灣觀光 本該迎來榮景，但台灣人出國旅遊熱潮延續，導致相關產業兩樣情。根據交通部觀光署統計，去年出國高達1662.8萬人次，幾乎逼近疫情 前水準，這也讓旅行社、航空客運營收大增，反觀台灣國內的旅館業卻面臨營收下滑的困境。學者分析，顯示台灣人熱中出國的效應。

旅宿業者直言，去年國外旅客數不如預期，營收成果較差，今年各項成本增，營收恐比去年更差，甚至可能出現歇業潮。

根據前瞻觀光政策研究室分析，去年旅行社營收高達485.5億元(台幣，下同，約14.8億美元)，相較前一年大幅成長31.4%；航空客運（華航、長榮、立榮、台灣虎航）營收2961.6億元(約90.6億美元)，相較前年成長9.77%。然而旅館業去年營收僅60.3億元(約1.8億美元)，較前年衰退10.72%。

靜宜大學觀光事業學系副教授黃正聰表示，旅行業最主要的營收還是國外業務，如今旅行業收入上升，代表國人還是熱中出國，但由於去年國際旅客來台僅786萬人次，為疫情前的七、八成，台灣旅住宿則是較疫情前微幅下降5%，一來一往之下，旅宿業營收自然減少。

不過黃正聰也提到，去年國際旅客赴台情形不佳，很大因素是因為花蓮地震 ，今年如以現在的基礎下去推動觀光，相信國際旅客數應該會上升。

中華民國觀光旅館商業同業公會秘書長卓倩慧表示，去年各項成本增加，旅宿業光是兩次電費調漲就漲約三成，人力成本增加又缺工，相較之下房價漲幅有限，支出多、收入少，國外旅客數又不如預期，營收較差。今年預估跟去年差不多，甚至可能更差，除了電費可能再度調漲外，隨著基本工資年年調漲，虧損只會愈來愈多，許多中小型飯店若經不起人力跟成本問題，可能導致歇業潮。

卓倩慧表示，這兩年旅館業看不到復甦榮景真的很苦，去年地震嚴重、日圓貶值，少了大量日本客很難救，希望政府屏除政治考量，為了兩岸和諧，讓陸客進來救台灣觀光，否則有違台灣觀光立國名號。

對此，觀光署表示，經濟部已針對此次電價調漲方案通盤檢討，觀光署也已修正獎勵旅宿業品質提升補助要點，加強及持續輔導旅宿業者取得國內外永續、節能減碳等相關認證或標章，另已就花蓮地區電費進行凍漲，且對電量標準予以分等級調整。