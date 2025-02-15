他苦候16小時 拍到高雄罕見雲海 市區染成金黃色

攝影愛好者王澍明等候16小時，在壽山紀錄罕見的雲海及雲瀑，太陽升起後，整座城市被染成金黃色。(圖／王澍明提供)

這樣的高雄看過嗎？近日因水氣充足又夜間低溫 ，高雄市區形成濃霧及低雲，讓海拔約300多公尺的壽山出現罕見的雲瀑及雲海，台北時間16日早隨著陽光從大武山邊升起，高雄市被陽光染成金黃色，意境絕美。

壽山雲海罕見，有時幾年才出現過一次，攝影愛好者王澍明根據氣象資料研判，今凌晨0時許至早上壽山有機會拍到雲海、雲瀑，昨晚6時許獨自上山，在好漢亭等了整夜，讓他有幸記錄下難得美景。

王澍明說，近幾天因為東北季風減弱，西南季風增強，讓海霧從台灣海峽側飄進內入，加上晚上氣溫低，才有機會在市區形成雲海，讓他在海拔300多公尺的壽山，就能拍到此生罕見的絕景。

由於水氣充足，整個海霧從今凌晨0時許壟罩高雄市區，一直到今早8時氣溫上升後才散開。市區的燈光從薄霧中透出，一直到清晨6時許，太陽從大武山側露出，又將高雄市區染成金黃色。

王澍明從壽山望向大武山方向，因無霧霾遮擋，雲海、雲瀑、琉璃光及日出的曙光，都被他利用縮時攝影，完完整整紀錄8小時的變化，除85大樓、遠雄THE ONE等摩天大樓外，其他建築都被雲海所壟罩。