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屏東鳳梨戴彩帽防曬 結合生態保育創作成地景藝術

記者劉星君／屏東15日電
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2025年的鳳梨彩帽地景藝術食蛇龜。（圖／屏東縣府勞青處提供）
2025年的鳳梨彩帽地景藝術食蛇龜。（圖／屏東縣府勞青處提供）

鳳梨戴上彩帽防曬傷，是屏東獨有田間風景！高師大跨領域藝術研究所學生林麗貞、屏科大鳥類研究室成員許雅玟號召保育夥伴，將鳳梨彩帽意象結合生態保育理念創作成地景藝術，希望打造台灣12原生野生動物地景。

參與地景創作的林麗貞來自台北、許雅玟來自高雄，兩人移居屏東，在屏東縣勞青處輔導下開設公司、工作室，推廣生態保育。

去年團隊參加提案競賽，她們觀察到台灣現行活動圖像大多買國外授權IP，不如藉由在地創作，讓大家認識野生動物保育知識，於是嘗試將野生動物轉化成12野生動物地景。透過地景推廣自然保育，以更永續方式和地球共同生活，讓地景藝術不只是曇花一現的活動。

12野生動物地景第一年誕生草鴞，去年穿山甲，今年食蛇龜，林麗貞說，從事生態保育的夥伴對這些野生動物耳熟能詳，一般民眾卻很陌生，創造鳳梨彩帽地景過程，他們也對第一線參與的廠商、公部門科普，讓保育觀念更拓展。

鳳梨彩帽地景的創意發想，獲農民支持，高樹鄉銀獅青果生產合作社經理許嘉容感動地說，鳳梨彩帽田區讓185沿山公路熱鬧起來，戴上雙色帽子的鳳梨特別漂亮。

不過要將戴上彩帽的鳳梨幻化成野生動物意象，工程浩大，林麗貞指團隊要在田區拉起繩子對位，利用無人機測繪技術與農民分工將鳳梨戴上彩帽，施作過程有時頂著烈日寒流，雙手還被鳳梨葉刮到，且需從高空俯瞰，細緻呈現野生動物特徵，細節毫不馬虎。

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