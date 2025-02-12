重組肉豬羊變色？台消基會抽查市售羊肉片 逾4成含豬肉

消基會11日公布羊肉攙偽含豬成分調查結果，16件羊肉樣品中，有3件檢出豬成分卻未標示含豬成分，質疑消費者「買羊肉卻吃到豬肉」。(記者曾學仁／攝影)

天冷吃羊肉鍋，但吃到的羊肉真的是羊肉？消基會昨公布「羊肉攙偽含豬成分調查測試」，16件羊肉樣品中，7件測得豬肉成分，其中3件檢出豬成分卻未標示含豬成分。

消基會董事長鄧惟中強調，「買羊肉卻吃到豬肉」已成普遍現象，呼籲主管機關立刻採取行動、並進行持續性的查核。衛福部食藥署北區管理中心主任鄭維智表示，已函請地方政府衛生局依法查處，如為攙偽或假冒，最高可處7年以下有期徒刑，得併8000萬元(台幣，約243.5萬美元)以下罰金。

消基會去年10月於雙北傳統市場、連鎖火鍋店及網路電商 平台等處，購買共16件羊肉片包裝及散裝樣品，進行羊肉含豬成分調查測試。

鄧惟中指出，其中有7件測得豬的成分，僅兩件可透過商品標示發現含豬的成分。其中5件為包裝樣品，1件明確標示含豬肉，1件成分標示豬肉蛋白，其餘3件則未明確標示含豬的成分。另兩件為散裝樣品和現場料理食品，並未規定必須標示成分，但就「品名」來說，消費者無法得知是否含豬成分，在法律上有標示漏洞。

而3件涉攙偽的樣品都在蝦皮購買。消基會祕書長陳雅萍指出，很難要求電商平台業者把關賣家的食安，但可以要求業者包裝與標示要完整才能上架。建議消費者，若肉品購自網路，除了檢視網站是否有依食安法標示相關資訊外，收到時應立即檢視是否有瑕疵或過期，有問題時應拍照或錄影存證，並保留網頁資訊。

這些混入羊肉的豬肉，有否可能是出自於流向不明的美豬？消基會檢驗長凌永健指出，美豬的市場量低，機率不高。而這些「豬羊變色」的重組肉就連肉販也難以分辨，只能靠政府加強查驗進行把關。

鄧惟中表示，考量部分消費者不食豬肉相關製品，若商品含有豬成分或可能在製程上接觸到，建議業者應於商品上自主標示醒語，網路賣家也應於官網上標示。由於食品攙偽問題歐盟 以詐欺 加重論罪，呼籲應比照修法。

鄭維智表示，統計自2023年至今年1月底，地方衛生機關共查核380件羊肉產品標示，其中有4件不合格，分別為兩件重組肉未標示、1件未標示製造業者或國內負責廠商資訊、1件食品添加物名稱不合格，相關衛生局已依法處辦。

鄭維智強調，如涉及標示不實，依食安法，可開罰4萬至400萬元(1200至12.1萬美元)；如為攙偽或假冒，最高可處7年以下有期徒刑，得併科8000萬元罰金。若包裝食品未依食安法規定標示內容物名稱、淨重、容量等資訊，可開罰3萬至300萬元(約913至9.1萬美元)。