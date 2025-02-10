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川普恢復塑膠吸管 環境部長：台灣不跟進 減塑不動搖

記者李柏澔／台北10日電
川普將簽行政命令，叫停推廣紙吸管計畫，回歸塑膠吸管，環境部長彭啓明強調，台灣不會跟進；圖為各式塑膠吸管。(路透)
川普將簽行政命令，叫停推廣紙吸管計畫，回歸塑膠吸管，環境部長彭啓明強調，台灣不會跟進；圖為各式塑膠吸管。(路透)

美國總統川普傳出將簽署行政命令，恢復國內塑膠吸管的使用。環境部長彭啓明強調，台灣不會跟進，減塑政策也不會因此動搖；環團表示，許多市售紙吸管含有害的多氟和全氟烷基（PFAS），自備環保杯、源頭生產減量才是減塑的解方。

2018年台灣針對特定場所的塑膠購物袋、免洗餐具、飲料杯與塑膠吸管等4項進行管制，去年全球塑膠公約INC–5去年會議雖未有結論，但也對未來減塑有大致方向，包含在2040年前全面淘汰用於固定及支撐氣球的一次性塑膠棒、一次性塑膠吸管、一次性塑膠飲料攪拌棒、一次性塑膠餐器具、含塑膠材質的香菸過濾嘴等。

然而川普日前宣布將簽署行政命令，回歸塑膠吸管的使用，彭啓明表示，塑膠用品、塑膠微粒造成的生態浩劫非常大，川普簽署的行命令可能也和自己的生活經驗有關，但台灣一定會照著自己的減塑步調走，不會跟進美國恢復塑膠吸管的作法。

台灣限用塑膠吸管後，為方便消費者，部分商家改採紙吸管，綠色和平減塑專案主任莊筱庭說，多數紙吸管內部還會有一層塑膠淋膜，曾有測試發現含有PFAS，累積在人體裡面會影響像是腎臟、肝臟的健康，自備重複使用吸管或就口杯，才是減少一次性塑膠廢棄物的根本辦法。

看守台灣協會秘書長謝和霖表示，吸管屬方便但非必要產品，台灣民眾如有需要，建議政策上可比照塑膠袋用買的，但還是得要回到源頭課費或課稅，進行源頭減量。

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