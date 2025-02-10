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入冬最強寒流襲台 連6天每日50人猝死 醫：留意室內外溫差

台灣新聞組／台北10日電
寒流來襲冷風刺骨，許多街友到台北火車站避寒，衣服、棉被包緊緊。(記者潘俊宏／攝影)
寒流來襲冷風刺骨，許多街友到台北火車站避寒，衣服、棉被包緊緊。(記者潘俊宏／攝影)

入冬最強寒流襲台，2月1日至8日台灣已有415人非創傷OHCA（到院前心肺功能停止），且連續6天每天超過50人猝死，嘉義大林慈濟醫院急診室主任李宜恭提醒，清晨溫度低，最易發生心肌梗塞或猝死，起床時務必注意保暖。

這波寒流，全台成了冰凍番薯，多個縣市低溫只有7到10度，消防署統計，OHCA，以1日63人最多、2日28人、3日52人、4日51人、5日61人、6日56人、7日50人、8日54人，3日至8日每天超過50人猝死。昨天在台中等地又傳出有人疑因天冷猝死。

李宜恭指出，清晨5、6時左右，氣溫最低，此時許多人因為膀胱脹滿，醒來如廁，如果突然掀開被窩，溫度變化大，血管恐劇烈收縮。此外，睡了一覺，血液的黏稠度稍高，在溫差刺激下，也會增加心血管疾病風險。

台安醫院心臟內科暨心導管室主任林謂文表示，天氣變化劇烈，近日心肌梗塞、心衰竭惡化以及腦中風、主動脈剝離等心腦血管等急重症急診個案明顯增加，大部分係因高血壓所引起，天冷、血管收縮，血壓升高、心跳變快，增加血栓風險。

林謂文說，家中臥室如使用暖氣，要留意室內外溫差，許多猝死個案都是從溫暖的客廳、房間走到冰冷的浴室，突然倒地。

李宜恭也提醒，要注意室內低溫風險，即使上個廁所，也應加件外套。睡前在床邊準備外套、帽子，做好頭頸部及手腳末端等保暖。早晨醒來時，不要急著起床，先在床上窩個5分鐘，伸展四肢，再起床活動。起床後，先飲一杯溫熱開水，有助於血液循環，並降低血液黏稠度。只要做好保暖，就可以降低心腦血管疾病風險，並避免頭暈跌倒意外。

中央氣象署預報員張竣堯表示，今清晨持續受寒流影響仍有10度低溫，白天溫度回升，周二白天為一周最溫暖的時候，周二夜晚又變天，周三元宵節各地都有陣雨。

猝死 低溫 中風

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