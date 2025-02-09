台大醫院長：健保不改革「年輕醫師將出走」醫療會崩壞

台大醫院院長吳明賢接受專訪，提出對醫療崩壞的憂心。(記者葉信菉／攝影)

台大醫院院長吳明賢日前批評，健保 資源錯置，讓年輕醫師犧牲善良才獲得應有報酬，引發各界討論，有人認同，有人認為他拿醫德勒索年輕醫師。吳明賢昨接受專訪時說，自己無意苛責年輕人，而是贊同他們，盼自己在退休 前，還能「當烏鴉」為醫療前景發聲，盼健保制度能轉變，別讓台灣步入南韓無人想當急重症醫師的後塵。

新竹台大分院一年內就有四名神經外科醫師離職，有人被月薪70萬台幣(約2.1萬美元)挖角，吳明賢提及這段內容，引發熱議。吳明賢說，年輕醫師考量薪資與生活品質，紛紛用腳投票，救命科別投入者漸少，不過「年輕人是對的」，年輕人說要慢活，要工作與生活平衡，這個是他這代不敢想的。

而薪資並非醫師出走的唯一考量，吳明賢說，健保的制度設計及資源分配會影響人才流向，人才培育不易，神經外科住院醫師至少得花六年，才能升上主治醫師，但醫美醫師的養成只要兩年。若健保持續以論量計酬方式，再不保障急重難罕科別，未來嬰兒潮老醫師退休後，台灣救命科別恐不復存在。

前衛生署副署長張鴻仁曾預言「2030年是健保大限」。吳明賢說，政府一定會「用葉克膜救健保」，加上健保來自民眾保費 ，收入來源固定，因此「健保不會倒，但台灣醫療卻會崩壞」，沒人要當急重症醫師，患者得不到救命醫療，醫院為持續運營發展自費醫療，民眾自掏腰包比率變高。他只能大聲疾呼，請政府盤點資源，拿出誘因，留住救命的醫療人才。

吳明賢說，作為台大院長，他如今最想做的，一是建立台大醫院人才、制度、和文化的優勢，繼續守護台灣下一個百年的健康；二是改革健保，維護醫療及醫界的生態。他自知，兩件事都很難，「但是我會盡力」。

台大總院去年通過主治醫師評審辦法，今年起實施，過去要升任主治醫師，須兼顧服務、教學、研究，且研究論文須是第一作者或通訊作者才算數，有些醫師善於開刀，不善寫論文，辦法修正後，擔任共同作者也算入研究績效，讓醫師適性發展，減輕負荷，盼留住人才。

衛福部次長林靜儀表示，衛福部持續改革急重難罕給付，但改革要追上醫美等商業行為「吸引力」，她坦言有難度，因健保總額制度有限，健保支付變革難一夕翻盤，也期盼與急重難罕等相關科別的學會合作，一旦發現給付不敷需求，即提出調整，至少別讓醫師無治療武器可用。