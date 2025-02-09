台生育津貼加碼 苗縣人口「生不如死」11年少3萬多人

苗栗縣人口持續遞減，「生不如死」是主要關鍵，通霄鎮去年人口死亡數幾乎每月都是新生兒的3到5倍。圖為示意圖。(本報資料照片)

各地競發生育津貼，但有錢未必能「催生」。苗栗縣人口持續下跌，各鄉鎮祭出金額不一的生育津貼，仍難止跌回升；通霄鎮去年7月推出全國最高的生1胎補助9萬元(台幣，下同，約2740美元)，成效仍待檢驗。南投縣草屯鎮3年前生育津貼從2萬加碼到4萬元(約1200美元)，每年出生數未顯著變化。

苗栗縣除頭份市、竹南鎮因科學園區帶動人口成長，其他16鄉鎮市人口遞減，與最高峰2014年56.7萬人相比，已減少3.47萬人。苗栗縣府分析，去年新生兒出生數2348人，死亡數高達5680人，苗栗早已陷入「生不如死」。

為催出生育率，苗栗縣今年將生育津貼從每胎1萬元增為2萬元，鄉鎮市也祭出高額補貼，通霄鎮去年7月起，祭出每胎9萬元獎勵，卓蘭鎮、大湖鄉每胎5萬元，南庄鄉6萬至8萬元、三灣鄉2萬至5萬元等，目前效果尚不顯著。通霄鎮長張可欣說，每胎9萬分3年發放，鎮內國中小午餐免費，盼提高誘因。

彰化縣伸港鄉2020年推坐月子津貼，設籍滿1年的產婦，不管在家或去月子中心，都可領到1.6萬元，今年起提高到2萬元，加上縣府3萬元生育津貼，每胎可領5萬元。伸港鄉自2021年起到2024年，新生兒出生數從402人提升至415人，地方估計補助再提高連帶也會帶動出生數，但縣府統計，去年12月伸港鄉出生數為43人，今年1月僅剩33人。

而彰化縣埤頭鄉生育補貼為1.5萬元，今年起提高1000元到1.6萬元，不過埤頭鄉去年11月新生兒17人、12月13人，今年1月暴增為28人；鄉公所指出，僅多1000元，就多10人有些誇張，是否為補助效益仍需觀察。

南投縣府生育津貼每胎1萬元，全國敬陪末座；草屯鎮公所2019年起發放每胎2萬元生育津貼，2022年加碼到4萬元，但分3年發放，草屯鎮每年迎接600多名新生兒，在南投各鄉鎮市排第一。公所評估，除生育補助外，就業 機會增加、托育便利也具催生效果。