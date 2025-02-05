大S流感驟逝…台當天打4萬劑疫苗 醫師：看病看到頭腦斷片

大S在日本死於流感重症，引發公費流感疫苗搶打潮，苗栗市衛生所3日上午湧現大批排隊人潮，甚至有人遠自新竹而來。(記者胡蓬生／攝影)

女星大S （徐熙媛）因流感併發肺炎病逝，引發疫苗搶打潮，甚至死亡消息傳出當天接種人次就達4萬人，為兩個多月以來新高，有民眾連洽10多家診所，仍找不到公費疫苗，有人為接種疫苗從新竹趕至苗栗。而台灣流感門急診就診人數也創近10個流感季新高，年前單周就診達16.2萬人次，近兩周新增流感併發重症142例，死亡25例，最年輕死亡個案為南部30多歲男性，在搶救一個月後仍不治身亡。

本報系聯合報報導，許多縣市衛生所及診所門口昨天清晨出現排隊打疫苗人潮，苗栗市衛生所4線電話響不停，均是詢問流感疫苗 接種事宜，有人遠從新竹開車趕至苗栗施打疫苗。不過公費疫苗僅剩約10萬劑，本周可能用罄，對是否增購疫苗，疾管署表示須再評估。

北市連兩天接種1萬1000多劑，到昨傍晚僅剩900多劑，不少民眾預定下周飛往日本 旅遊，看到大S死訊，連忙衝至診所想打疫苗，但大部分無法如願接種。

屏東長治鄉衛生所昨一早湧進了上百人，均是想打疫苗，邱姓鄉民表示，本周要到日本旅遊，看到大S新聞後想接種疫苗以求自保。

屏東基督教醫院家醫科主治醫師陳亮仁表示，之前流感接種對象以銀髮族居多，但這一、兩天逾半為年輕人、中壯年族群，應該是被嚇到了。

疾管署發言人曾淑慧表示，1人感染流感病毒，約可再傳給1.3人，為避免社區傳播，流感疫苗的覆蓋率需達23%，目前公費接種643萬劑，自費疫苗超過5萬劑，加上已感染的民眾，群體免疫力超過3成，台人無須過度擔心。

據台北中國時報報導，台中多家診所3日創下單日最高診次，病號擠爆診所，醫師下診後哀號「根本是浴血奮戰」、「第一次看病人看到頭腦斷片」；部分縣市則出現民眾一口氣接種流感、新冠及肺炎鏈球菌3種疫苗，甚至有診所趁機提高掛號收費，不少縣市公費疫苗快速見底。

大台中診所協會理事陳俊宏在東勢開業多年，看診病患數更是創開業以來最多人的一天，他形容第一次看病看到頭腦斷片，不少人被新聞嚇到，本來不想看醫生的病患也出門，不少人一進門就急喊要驗流感。

北市公費流感疫苗3日尚餘1萬2000餘劑，昨晚6時僅剩900多劑，短短一天打逾1萬劑，剩餘疫苗也幾乎全被預約，新北3日接種1萬1552劑，僅剩3萬餘劑，與北市都創下元旦起開放全民接種單日最高量。台中市3日打掉1萬劑，至4日下午5時只剩2萬2500劑，衛生局直呼「去化速度超乎預期」。