我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華府空難67死 NTSB證實：黑鷹飛太高超過200英尺限制釀禍

川普：應將重罪犯流放到國外監獄 省錢又嚇人

軍士官大缺 提前退伍滿1年 可再申請入營

記者洪哲政、李人岳／台北5日電
台灣民眾黨立委林憶君4日表示，樂見國軍願意滾動檢討，修正再入營條件，以補足目前大幅流失的基層軍、士官骨幹。（記者洪哲政/攝影）
台灣民眾黨立委林憶君4日表示，樂見國軍願意滾動檢討，修正再入營條件，以補足目前大幅流失的基層軍、士官骨幹。（記者洪哲政/攝影）

因應北部中樞地區防禦需求及提升應對共軍斬首行動的戰力，國防部核定海軍陸戰隊六六旅的作戰指揮權改為參謀本部，與憲兵部隊共同負責首都衛戍任務。同時，陸戰隊六六旅也將朝向輕快化展開改組，裁撤戰車營及砲兵營，並成立無人機部隊。

另一方面，軍方也修改留營規定，過去使用退場機制賠款提前退伍的軍士官，只要退伍滿一年，就能再參加甄選重新入營。

據了解，為加強首都周邊防務，軍方除增派陸戰隊兩棲偵搜大隊M109兩棲作戰突擊艇進駐巡護淡水河口之外，同時增派陸戰隊兵力進駐大台北周邊地區據點，並防護台北港等重要關鍵基礎設施。為此，國防部核定六六旅的作戰指揮權，由陸軍六軍團改為參謀本部，作為參謀本部直屬戰略預備隊。

另為提升陸戰隊快速機動能力，六六旅也將從年後起陸續將裁併所屬戰車營、砲兵營，M60A3戰車及M109A2自走砲等裝備將移交陸軍，人員改編補實陸戰隊其他單位；同時也將成立無人機部隊，強化無人機偵蒐及攻擊的兵力。另外，也將強化防空飛彈連的刺針飛彈部署。

美軍陸戰隊近年往更輕裝、高機動方向調整編裝，裁撤戰車部隊並成立強化打擊火力的濱海作戰團，如今國軍也參考美軍作法，調整陸戰隊組織。

此外，據國防部統計，我國國軍志願役人數自2021年底的16萬4884人，至去年6月底統計已降為15萬2885人，為2018年以來新低。國軍需才孔急，主要缺軍、士官。

國防部預告「陸海空軍軍官士官志願留營入營甄選服役規則第六條修正草案」將於近日到期。國防部解釋，陸海空軍軍官士官服役條例第15條第一項第10款原規定，使用退場機制的軍士官不能再入營，新修的規定取消這項限制，只耍退伍滿一年，就能再申請入營。而先前使用退場機制所須賠付的賠償款項若還沒有繳完，也能再入營「邊服役、邊賠錢」，直至繳完賠款。

台灣民眾黨立法委員林憶君表示，樂見國軍願意滾動檢討，修正再入營條件，以補足目前大幅流失的基層軍、士官骨幹，也希望能優先鼓勵過去曾服役於「高專長兵種」、「第一類戰鬥部隊」的士官兵再回營。

國防部 無人機 民眾黨

上一則

親綠側翼造謠疫苗經費遭砍 白委：52億一毛未刪

下一則

北市佛教精舍虐殺案 2女信徒遭聲押 累計11人列被告

延伸閱讀

中國國防部發布「當那一天來臨」多型主戰裝備亮相引關注

中國國防部發布「當那一天來臨」多型主戰裝備亮相引關注
川普擴建監獄計畫 陸戰隊抵關灣 準備收置非法移民罪犯

川普擴建監獄計畫 陸戰隊抵關灣 準備收置非法移民罪犯
川普致敬非裔歷史月 國防部不同調

川普致敬非裔歷史月 國防部不同調
川普下令國防部 60天內提鐵穹飛彈防禦系統計畫

川普下令國防部 60天內提鐵穹飛彈防禦系統計畫

熱門新聞

大S赴日本旅遊因得流感併發肺炎不幸離世，負責接待徐家人的導遊感嘆，如果即時拉到大醫院救治，說不定還能救回一命。圖為2006年大S在金馬獎星光大道留影。(中央社)

大S兩度叫救護車「半夜又被送回」 錯過黃金搶命期

2025-02-04 01:30
中國新的AI模型DeepSeek震撼世界。(路透)

唐鳳出招 繞過言論審查讓DeepSeek回答六四天安門

2025-01-29 02:30
最近有一名叔叔包給姪子6000元，結果姪子當場拆開後嫌棄「怎麼6000元而已？」叔叔聽完笑容逐漸消失，淡定地把紅包拿回來。 圖／ingimage

過年發紅包 姪子當場拆開嫌少 叔叔1招反制他秒反悔大哭

2025-02-01 12:49
知名女星大S（徐熙媛）在日本得流感併發肺炎離世，震驚演藝圈。圖取材自Instagram

台灣人急打流感疫苗…若來不及接種 醫建議買2特效藥

2025-02-03 15:19
國民黨立法院長韓國瑜（右一）今天大年初二下午到豐原慈濟宮向鄉親拜年，並發送錢母和小紅包。記者趙容萱／攝影

大罷免潮 韓國瑜再噴金句：西瓜皮擦屁股

2025-01-30 15:24
黃世聰分享和劉寶傑一起錄影的回憶。（取材自臉書）

台名嘴劉寶傑請辭內幕 11年戰友全說了：朋友都得罪光

2025-01-24 00:24

超人氣

更多 >
大S驟逝病源是黑范？未戴口罩聚餐 社群灌爆偷關留言

大S驟逝病源是黑范？未戴口罩聚餐 社群灌爆偷關留言
25萬紐約人背負遞解令…中國公民第2多 有2.8萬人收到

25萬紐約人背負遞解令…中國公民第2多 有2.8萬人收到
某些旅居海外美國公民因資料未填 社安金將遭暫停

某些旅居海外美國公民因資料未填 社安金將遭暫停
太無良 大S病重「痛苦模樣」遭偷拍外流

太無良 大S病重「痛苦模樣」遭偷拍外流
一個好習慣能降低中風機率 但全美只有三分之一人做到

一個好習慣能降低中風機率 但全美只有三分之一人做到