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「被冤枉用AI寫報告」她拿0分又丟獎學金 學生如何自保？

用ChatGPT算幸運尾數 他連中2刮刮樂後再中百萬

記者宋健生／台中27日電
刮刮樂春節大紅包100萬元，由台中市工學路土地公廟旁「得鴻福彩券行」開出。（記者宋健生/攝影）
刮刮樂春節大紅包100萬元，由台中市工學路土地公廟旁「得鴻福彩券行」開出。（記者宋健生/攝影）

全台第一個刮刮樂春節大紅包100萬元（新台幣，下同，約3萬美元），由台中市工學路143號土地公廟旁的「得鴻福彩券行」開出，得獎者是一對小情侶，顏姓得主當場宣布，捐出10萬元給土地公廟做重建基金。

27歲的顏姓得主，目前在一家公司擔任儲備幹部，他表示，100萬元獎金扣完稅後，除了捐款出10萬元之外，其餘50%將購買年金保險、30%買債券，剩下的20%則用來買股票，以增加被動收入。

顏姓得主透露，這張中100萬的刮刮樂彩券序號尾數「13」號，是他使用ChatGPT，並以自己生日運算得出來的幸運數字，沒想到選號之後真的中獎了。

更巧的是，據店內代理人戴小姐說，她在放假前特地去了紫南宮拜拜，還買了一套聚寶盆銅幣，擺放在店裡的財位上祈求好運。沒想到才過沒多久，店裡就真的開出了百萬大獎。

據了解，這對小情侶手牽著手，經過彩券行時，男生看著牆上的彩券廣告，突然靈機一動：「最近大家都在說刮刮樂很旺，很多人刮中大獎，不如也來試試手氣？」女朋友笑著點頭，兩人便走了進來。

第一次刮開彩券，他驚喜發現中了5000元，於是又挑了一張，這次中2000元，便信心滿滿地刮了第三張，這次卻沒中。他笑了笑，說：「沒關係，三次有兩次中，已經很厲害了。」

正當兩人準備離開時，他忍不住再試一次，在女朋友期待的目光中，他刮開了第四張彩券，「天啊！居然是100萬元」，兩人激動地尖叫起來，整家店都充滿了幸福與驚喜的氛圍。

彩券行老闆(右)跟刮刮樂100萬得主(左)合影，並展示得獎的刮刮樂彩券。（記者宋...
彩券行老闆(右)跟刮刮樂100萬得主(左)合影，並展示得獎的刮刮樂彩券。（記者宋健生/攝影）
刮刮集春節100萬獎金顏姓得主(右)，捐出10萬元給土地公廟做重建基金。（記者宋...
刮刮集春節100萬獎金顏姓得主(右)，捐出10萬元給土地公廟做重建基金。（記者宋健生/攝影）

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