紫南宮發財金去年回收7億 他借600元一次還就320萬

南投竹山紫南宮以借發財金聞名，廟方統計2024年借還金總額，借出發財金約4億元台幣，還金則超過7億元。（記者賴香珊／攝影）

南投竹山紫南宮以借發財金聞名，廟方統計2024年借、還金總額共借金約4億元（新台幣，下同，約1212萬美元），還金則超過7億元，有地產商人借金600元後還了320萬元，今年元旦至今也已借出4000萬元。廟方提醒，若有借金最好春節 前還金再求金，財氣才會不斷流通。

竹山紫南宮供奉「土地公」福德正神，因求財靈驗，香火鼎盛，且以借發財金、發招財錢母、正月十六呷丁酒為廟內三大重頭戲，每年都吸引大批信眾前往參香，尤其農曆春節、周末連假等人潮洶湧，每年元旦發錢母更是吸引數萬人排隊。

而紫南宮提供借發財金服務，是因為早年民眾生活較困苦，廟方為幫助地方子弟，開放由土地公「借金」給居民，不少人借金投資 創業有成後，便還款答謝，後來也吸引外地信眾前往借金，也才擴大開放借、還發財金，至今也已超過10年。

不過，想要借須先向土地公擲筊，第一次就擲到聖筊可借到600元，第二次才同意就遞減為500元，以此類推，確認借金數字後，再持身分證件登記求金即可。而因民眾還金通常酌增金額，甚至加倍奉還，因此還金總額總是較借金還要多。

紫南宮表示，農曆新春期間，歡迎大眾來廟裡走春，拜土地公借發財金，而不論賺錢與否，通常建議在一年內還金，且最好是在隔年春節之前，還金量力而為，可以還金後再求發財金，財氣才會不斷流通。