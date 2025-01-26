台南5.7地震…牆倒多棟民宅受損 嘉義1人受困獲救

連日來餘震不斷，嘉義縣水上鄉下寮村有民眾因女兒牆倒塌受困，嘉義縣消防局獲報後人車趕往協助脫困。(記者李宗祐／翻攝)

台灣地震 不斷，台南楠西區今早7時38分發生規模5.7地震，地震深度8.1公里，最大震度台南、嘉義縣市、高雄、嘉義市、雲林及彰化都是4級。

台南楠西東山區今早地震後接連多起餘震，台南東原國中紅磚圍牆被震垮，還有多棟民宅受損，所幸無人傷亡。嘉義縣水上鄉下寮村有民眾因女兒牆倒塌受困，嘉義縣消防局獲報後人車趕往協助脫困，沒有人員受傷，而山區道路部分路段因有落石。

嘉義縣消防局表示，昨天晚上8點53分獲報於水上鄉下寮村鴿溪寮附近發生受困案件，立即派遣分隊前往，抵達現場為3樓女兒牆倒塌掉落至下方鐵皮（雨遮）壓損汽車、機車；有一民眾受困屋內，消防人員立即協助脫困，現場無人員受傷。

台南玉井一處店家招牌疑似因地震影響，電線走火，不過沒有明火，消防員獲報趕抵現場後，狀況隨即解除，並無大礙，後續交由台電處理。針對，南科園區部分，南科管理局表示，今晨南科4級、高科3級，各廠商運作目前正常，無影響。