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「故宮百歲喜迎春」書法名家揮毫 親寫春聯贈民眾

記者張博瑞／台北即時報導
各書法學會團體代表齊聚，提筆寫下「故景新春百世盛 宮藏珍寶萬年傳」。（故宮提供）
各書法學會團體代表齊聚，提筆寫下「故景新春百世盛 宮藏珍寶萬年傳」。（故宮提供）

適逢國立故宮博物院100歲，故宮25日舉辦「故宮百歲喜迎春」新春揮毫贈春聯活動，發揚傳統書法文化，由故宮院長蕭宗煌與國內各書法學會團體代表一同開筆揮毫。現場另有書法名家揮毫翰墨，將寓意吉祥的春聯、斗方致贈民眾，傳遞新年祝福。

故宮北院「故宮百歲喜迎春」新春揮毫贈春聯活動，邀請中華民國書學會長張炳煌、中國書法藝術基金會董事長連勝彥、台灣國際書法聯盟會長陳嘉子、蕙風堂筆墨有限公司董事長洪能仕、中國書法學會理事長陳銘鏡、中國標準草書學會理事長黃勻祺、台灣女書法家學會理事長孫美茹、中華書道學會理事長楊旭堂、中華民國書法教育學會理事長林亮吟、澹廬書會理事長李建德、台灣國際蘭亭筆會長陳美秀、中華民國書學會理事長王為權、台灣書法學會理事長宋耀偉擔任開筆嘉賓，齊聚提筆寫下「故景新春百世盛 宮藏珍寶萬年傳」，展望2025新年新氣象。

蕭宗煌致詞表示，大家常言道「一年之計在於春」，農曆新年是最受國人重視的傳統節日，在傳統習俗中過了新年，店家開市、百業開工、戲劇開箱及文人雅士開筆揮毫等，都是象徵著新年新氣象的開始，今年春節共有9天連假，故宮特別選在連假的第一天邀請國內書法名家與民眾齊聚一堂，一起迎接春天的腳步，共同參與「故宮百歲喜迎春」新春揮毫活動。

今年是故宮百年院慶，蕭宗煌說，故宮文物輾轉抵台，先在台中霧峰北溝15年，然後落腳台北外雙溪60年一甲子，而2015年開幕的南部院區今年邁向第10年，不管是100、75、60、10，都是圓滿的數字。

蕭宗煌說，100年來，故宮肩負著保存、傳承與弘揚中華文化的使命，在無數前人的努力下，成為連結歷史與未來的文化寶庫。值此百年之際，故宮以書法這項最具代表性的中華藝術形式拉開新春的序幕，意義非凡。

他說，書法不僅是文字的藝術，更是文化與情感的載體，它展現了文化的深邃智慧和美學價值，也凝聚了人與人之間的情感交流。在這個揮毫活動中，故宮邀請眾多書法名家與愛好者，透過他們的筆墨，將對新年的祝福與對故宮百年的敬意化為一幅幅動人的作品。

故宮表示，故宮以筆會友，以墨傳情，希望透過這次活動，不僅讓大家感受到書法的魅力，也讓更多人認識故宮、熱愛故宮，共同傳承這份珍貴的文化資產。

故宮院長蕭宗煌與國內各書法學會團體代表一同開筆揮毫。（故宮提供）
故宮院長蕭宗煌與國內各書法學會團體代表一同開筆揮毫。（故宮提供）
書法名家現場揮毫翰墨，將寓意吉祥的春聯、斗方致贈民眾。（故宮提供）
書法名家現場揮毫翰墨，將寓意吉祥的春聯、斗方致贈民眾。（故宮提供）

故宮 書法 中華民國

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