台經院上修今年經濟成長至3.42% 外需、投資、消費均衡復甦

行政院主計總處上修2024年全年經濟成長率為4.3%，是亞洲四小龍之首。(本報資料照片)

行政院主計總處公布，上修2024年全年經濟成長率為4.30%，為近三年最高，重返亞洲四小龍之首；展望今年，台經院預估，今年台灣經濟表現有望呈現「青蛇抬頭」姿態，打出外需、投資 、消費三支安打，呈現均衡復甦狀態。

主計總處昨天公布去年第四季國民所得概估統計，將第四季經濟成長率上調為1.84%，全年上修為4.30%。綜觀亞洲主要經濟體去年經濟成長率表現，新加坡 4.0%、南韓2.0%，香港目前公布的前三季平均2.6%，台灣4.30%，仍是亞洲四小龍最高。

主計總處綜合統計處視察王翠華指出，此次預測值上修，主要來自出口、資本形成都比預期來得好。出口部分，AI人工智慧應用與資通產品需求維持熱絡，資本形成部分，則因新興科技應用需求強勁，半導體廠商企業投資力道也跟著續強。

另外，民間消費也助攻有功，王翠華說，除了薪資成長所得效果、股市上漲的財富效果，加以歲末節慶激勵消費，第四季零售業、餐飲業營業額上升，尤其，年底有劉德華、張惠妹、周杰倫、五月天舉辦演唱會，10月、11月戶外公演的娛樂稅就年增85%，帶動第四季民間消費實質成長1.94%。

由於投資、出口優於預期，台經院公布最新經濟預測，調升今年最新經濟成長率至3.42%，上修0.27%個百分點，且呈現逐季步步高升。

台經院院長張建一指出，台經院調升今年經濟成長率，主要是台積電今年資本支出預估高達380至420億美元，顯見客戶訂單滿載，持續擴張產能。再加上我國資本設備進口去年已由負轉正，且多來自資通設備的成長。

張建一並提醒，儘管川普 上任至今，並未如先前預測的砲聲隆隆，但美國川普新政仍是今年全球經濟成長面臨諸多挑戰中的最大不確定因素，川普會出什麼招？政府應密切注意。

不過，由於台電1000多億元補助遭取消，張建一提到，蠢蠢欲動的電價今年很大機率是漲定了，再加上水費多年未調，在預期今年水、電費漲價壓力非常大的情形下，這次台經院也調升今年CPI（消費者物價指數）年增率至1.95%，上修0.08個百分點，但這部分並未包含總預算遭大幅度刪減可能產生的影響。