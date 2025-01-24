賴清德立新目標 2032年減碳32% 學者：與期待有落差

賴清德總統宣誓更新台灣減碳目標，但仍較環團會前喊話的目標有不小距離。（本報資料照片）

總統府國家氣候變遷 對策委員會昨舉行第三次會議，身兼召集人的賴清德總統宣布台灣減碳 新目標，相較基準年2005年，2032年要減量32%加減二個百分點，2035年減量38%加減二個百分點。儘管環境部長彭啓明前天強調「數字很有企圖心」，但仍較環團會前喊話的2035年減碳52%目標有不小距離。台大氣候變遷與永續發展國際學位學程兼任助理教授趙家緯也說，新目標與期待有落差，認為還有7%的減碳空間。

對此，有工商團體私下表示，在減碳目標上，政府單位一個比一個更有企圖心，但是對於企業面臨的挑戰似乎沒有那麼在意，若是目標訂得太高，那終究只會是目標。環團則認為，若缺乏整合型產業淨零轉型戰略，減碳目標恐將落空，要達成新減碳目標，能源轉型需達到三大里程碑。

台大環工所兼任助理教授劉銘龍質疑，2025年要達成第二期階段管制目標希望渺茫，如何說服民眾2035年可以達標。綠色和平認為，若要達成上述目標，2032年後再生能源發電占比必須超過50%，賴政府必須善用氣候變遷對策委員會的跨部會優勢，落實政策以避免國家自定貢獻（NDC）目標跳票。

彭啓明說，今年減碳幅度預計8%到9%，「我們很努力，不要說只差1%、2%，就說是跳票」。

賴總統指出，能源是減碳的核心，將加速各項再生能源的發展，並進行綠電發展的程序改革。並繼續優化電網基礎建設，推動儲能技術普及，確保能源供應穩定與高效，在各產業、國營事業，導入綠色製程和低碳工藝，也支持更多中小企業參與綠色供應鏈。政府部門將持續投入淨零預算 ，預計2030年突破1兆元（台幣，下同，約305.6億美元），帶動民間綠色投籌融資至少達到5兆元。

至於為何減量目標從「加減一個百分點」，變成「加減二個百分點」。彭啓明說，因應國際政經新局勢，特別是巴黎氣候協定可能也會產生影響，因此需穩健進行，做了不確定性的修正，全球最新氣候科技的瓶頸與突破，「如果可以突破就能加一、加二，如果無法突破就會變成減的」。

此外，行政院淨零小組將「由上而下」提出六大部門減碳旗艦計畫。國發會副主委高仙桂說，減碳旗艦計畫新增預算投入2310.23億元，包括能源部門、製造部門、運輸部門、住商部門、農業部門及環境部門，空汙量將較2019年減量四成。

彭啓明說，六大部會將透過減碳旗艦計畫，加大減碳力度，照此趨勢，台灣空氣品質細懸浮微粒（PM2.5）濃度有機會於2030年接近十微克 ／立方公尺，2035年達到八微克／立方公尺。至於能源配比，經濟部次長連錦漳表示，2035年再生能源預估擴大至36%、燃氣54%、燃煤降至9%。