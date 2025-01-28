石虎公園沒石虎 破壞棲地 銀合歡入侵

外來種植物占領石虎公園

苗栗縣是台灣石虎最重要的棲地，卓蘭鎮公所先前獲前瞻計畫補助7200萬元(台幣，下同，約217.7萬美元)在大安溪畔興建「石虎公園」，因大規模移除植栽、引進水泥化工程，破壞棲地，遭監察院糾正，工程喊停。記者直擊，大批強勢外來種銀合歡已入侵，卻未見石虎蹤跡。

石虎公園正式名稱為大安溪生態公園，2018年一期工程竣工前，從空照圖可見現場已打造成石虎造型的生態池和步道，基地內原有天然植栽全數移除，原本二期工程要蓋服務中心、兒童遊戲區，還有造林計畫等，都因監委糾正後喊停。

來自新北的一家四口觀光 客，頂著寒流到石虎公園，看到園區荒煙蔓草，還以為走錯地方。他們說，原以為這裡是石虎生態公園，特地帶小孩來玩，順道增加保育生態的體驗，沒想到卻是破壞石虎棲地的地方，「跟原本預期差很多」。

記者走訪石虎公園，公園內人煙稀少，除了步道勉強可見，到處長滿雜草；當年一期設置的步道、橋梁、水池造景仍在，在公園南側、靠近縣道140線，有一片深綠色的銀合歡林相，樹梢與一旁的高架道路相當，高度約3層樓，面積約0.5公頃，還有多處零星植株在石虎造型的生態池北側，也有片高度略低的帶狀銀合歡林。

斥資8000萬元打造的卓蘭石虎公園，原本計畫書描繪的預期效益極為華麗，好比每年吸引5萬遊客、創造2.5億元觀光產值，如今卻成為沒有石虎、被強勢外來種銀合歡霸占的蚊子公園，站在人煙稀少、遍地荒草的公園中，更顯得荒謬至極。

石虎公園已被列為公共工程的負面案例，也是地方政府爭取補助款的慘痛教訓；為了補助款入袋，地方往往誇大建設效益，以石虎公園為例，產業效益高達5億元、每年吸引5萬名遊客、帶動2.5億元觀光效益，還能帶動每天250名運動人口，在缺乏嚴謹的審查把關下，信口開河的效益被照單全收，8000萬的民脂民膏成了打水漂。