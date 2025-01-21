「方文山寫的春聯」台中市發放百萬戶 連外縣市都來要

台中市政府贈送百萬戶家戶春聯，由知名作詞人方文山執筆，索取度大增。(圖／民政局提供)

台中市政府今年邀請知名作詞人、市政顧問方文山，為台中市家戶版春聯「蛇現幸福」執筆，另限量發送的2款隱藏版「福兆蛇年」及「蛇咪龍賀」春聯，連外縣市民眾都來索取。

民政局長吳世瑋表示，市府今年3款春聯廣受各界好評，其中家戶版「蛇現幸福」春聯，1月15日由各區公所陸續發送各家戶運用。

「送幸福到你家！」吳世瑋說，市長盧秀燕 感謝各區公所同仁與上萬名里鄰長總動員，搶在農曆年前將市府的祝福送到家家戶戶，分享喜氣、傳遞幸福。

西屯區潮洋里長陳素貞表示，今年方文山執筆家戶版「蛇現幸福」春聯，名人加持，引起極大迴響，里民洽詢何時發放的件數比往年踴躍，發放期間許多鄉親一拿到春聯都十分開心，迫不及待在大門口張貼新春聯，甚至許多外縣市的親朋好友也紛紛打電話索取台中市的春聯，熱烈程度前所未見。

秘書處表示，蛇年春聯的題字寓意，「蛇現幸福」取用「實現」的諧音，祝福民眾蛇年實現所想、越來越幸福；「蛇現幸福」賀聯貼在家戶門口，期望每位市民回到家看到春聯都能感覺到幸福。

另外，「創意春聯」則以蛇造型設計的主視覺為主，以「平安蛻變」為主題，通過自然意象與圖形設計展現新年的祝福與未來的希望。設計元素以「25」與「乙巳」字樣為基礎，構成蛇行的動態形態，蛇作為乙巳年的象徵，代表生命的變化與蛻變之意，象徵新年不僅帶來平安，更伴隨著蛻變與重生的無限可能。