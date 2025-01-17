女總監趕在退休年齡前 遠赴澳洲念書三個月圓夢

台灣癌症基金會總監馬吟津去年騰出三個月時間，至澳洲布里斯本就讀語言學校。(馬吟津提供)

超高齡時代讓大家對未來有許多不同的想像，台灣癌症基金會總監馬吟津近期赴澳洲 研讀語言學校，特別選擇留宿寄宿家庭，與一對年過65的澳洲夫妻共度，再過15年就要進入退休年齡區間，她認為面對超高齡社會，健康老去也要持續貢獻社會。

馬吟津說，步入半百之年，時常感覺生活步調快，為了學會放慢腳步，去年騰出三個月，至澳洲布里斯本就讀語言學校。早上出門上課，晚上回到寄宿家庭與老夫妻談天，或坐在門前感受當地與世無爭的氛圍。她表示，與當地朋友談到在台灣的工時，很多人「不敢相信」，認為上下班應有明確界限，讓身心靈妥善休息。

澳洲街頭都是長輩牽著寵物 慢跑、逛街，咖啡廳坐著的不是年輕人，而是長者「一人一狗」，或與好友相約聊天。馬吟津表示，未來台灣也可能出現類似場景，一席難求的幼兒園變成寵物店，咖啡廳、餐廳主要客群也變成銀髮族，青春洋溢的畫面，轉變為銀髮族健康慢跑、打太極的畫面。

馬吟津表示，被評為全球最幸福國家芬蘭，重視預防醫學，協助長者健康變老，並提出友善居住設計等延緩失能的方式，例如考量長者嗅覺變差，瓦斯添加氣味也隨之調整。

在基金會任職後，對健康的重要性深有體悟，現在僅希望不要成為孩子的負擔，建議進行退休準備的民眾，健康優先、擬定財務規畫、維持社交連結、持續學習，不論在什麼年紀，都要做好準備。