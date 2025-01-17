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3都搶設NVIDIA總部 黃仁勳訪台中 現身逢甲夜市被擠爆

台灣新聞組／台中17日電
輝達執行長黃仁勳（中左）16日晚前往逢甲夜市被民眾包圍，混亂的場面令他寸步難行，數十分鐘後，黃仁勳一行人決定搭車離開。(記者許正宏／攝影)
輝達執行長黃仁勳（中左）16日晚前往逢甲夜市被民眾包圍，混亂的場面令他寸步難行，數十分鐘後，黃仁勳一行人決定搭車離開。(記者許正宏／攝影)

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨下午近2時，搭私人飛機抵達台中機場，隨後出席矽品精密潭科廠開幕。黃仁勳昨受訪表示，輝達總部需要更大的地方，他還沒有決定，現在有很多好的提案，如果有好的建議，請讓他第一個知道。

黃仁勳昨在機場，被問到「有可能設在台中嗎？」黃仁勳秒回「當然有」，他就是來看看的。

台北市長蔣萬安昨說，北市一直跟輝達保持聯繫，爭取在台北設亞洲總部。新北市長侯友宜昨說，已提供林口、淡水、新店3地，輝達也曾現勘。

黃仁勳昨在機場受到民眾包圍，爭相拍照、簽名，黃來者不拒。他昨到矽品時，甚至有人站在馬路中央分隔島想見他。黃仁勳昨晚現身逢甲夜市，粉絲擠得水洩不通，想親睹AI教父廬山真面目。

黃仁勳表示，這次來台灣好幾天，與輝達員工慶祝春節，昨天第一次到台中，慶祝合作夥伴矽品精密潭科廠開幕；他也期待與廣達、富士康等合作夥伴見面，這次不會待太久，但台北國際電腦展快到了，他會再回來。黃仁勳說，輝達總部需要更大的地方，他還沒決定，目前有很多好的提案，希望在台灣建一個漂亮的總部，如果有好的建議，讓他第一個知道。

國發會主委劉鏡清日前在美國指輝達亞洲總部將設在台北，蔣萬安昨回應，北市一直跟輝達保持聯繫，會努力爭取在台北設亞洲總部。

新北市經發局長盛筱蓉昨在議會表示，去年提供三處土地供輝達評估，私部門也提供板橋、中和、土城、林口用地；輝達總公司曾由新北市府帶看現勘，對細節問得很細，侯市長當時也視訊歡迎。

「有些東西無法公開講，但有人積極幫忙牽線中。」盛筱蓉說，輝達希望有大建蔽率，可像美國打造蛋型建物，交通距離也都有考量。

封測大廠日月光投控旗下矽品精密潭科廠昨天啟用揭牌，輝達執行長黃仁勳搭乘專機降落台中機場，直奔揭牌典禮。黃仁勳表示，台灣下一個大好機會就是實體AI的發展，台灣有全球領先的電子產品製造基礎，有機會從機器人應用中大幅受惠。

黃仁勳剛下飛機與造訪矽品潭科廠時，仍身著招牌皮衣，現身啟用揭牌典禮時，則換上同時有著輝達與矽品公司標誌的聯名外套，給足矽品面子。矽品潭科廠啟用揭牌典禮位於戶外，即使昨天天氣寒冷，依然有大批民眾圍觀，希望一睹黃仁勳的風采。

結束下午的公務行程後，黃仁勳晚間造訪逢甲夜市，原本要品嘗「章魚燒小丸子」，但民眾在黃仁勳抵達前把現場擠得水洩不通，逢甲周邊大塞車，黃仁勳到場後寸步難行，最後沒踏進夜市就提前離去，也沒吃到小吃。不少人見到黃仁勳很興奮，拿起相機猛拍照，直呼比巨星來到還要擠。

黃仁勳 輝達 蔣萬安

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