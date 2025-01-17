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賴政府首度執行死刑 32歲死刑犯情殺性侵勒斃2人 一槍伏法

台灣新聞組／綜合17日電
歷任總統槍決人數 製表／蕭雅娟、蕭白雪
歷任總統槍決人數 製表／蕭雅娟、蕭白雪

賴清德總統上任後首度執行死刑，法務部長鄭銘謙簽准執行死刑命令，2013年犯下情殺性侵案、絞死王姓前女友及王女母親的黃麟凱，昨天晚間10時2分伏法。這是去年憲法法庭判決死刑合憲後的首例執法，距上次執行槍決已1751天，目前在監死囚仍有36人。

被害王姓女子父親昨晚得知黃槍決後表示，感謝司法還他公道；他說今天是女兒生日，「會告訴她」。

黃麟凱自幼喪父由母親獨力扶養，2009年就讀新北市立三重高級商工職業學校附設進修部，2012年畢業，在校期間與被害王姓女子交往，2013年7月雖協議分手，黃仍企圖挽回。

交往期間黃盜領王女20多萬元(台幣，約6071美元)，2013年9月王女發覺帳戶款項短缺遭盜領，向黃催討，黃起意殺人。同年10月1日，黃潛入王女家，以童軍繩勒斃王女母親，潛伏屋內廚房等待；見王女返回，以童軍繩綁住王女雙手強制性交，再以童軍繩從背面纏住王女頸部勒斃。

新北地檢署依殺人、強制性交殺人、侵入住宅罪起訴黃。歷審均依性侵殺人、殺人罪判處應執行死刑，褫奪公權終身；最高法院2017年駁回上訴，判死刑確定，黃羈押在台北看守所。

法務部常務次長黃謀信表示，黃所犯之罪是「最嚴重的犯罪」，另有憲法判決所揭示的辯護人到庭辯護，經過言詞辯論及歷審一致決判決死刑，沒有非常上訴的事由，沒有聲請再審的程序，也排除是精神障礙之人，法務部收文後經參事初審，還有死刑審議小組審議，沒有其他的救濟程序進行，法務部自當依法執行。

死刑犯黃麟凱現年32歲，為目前37位待執行死刑犯中年紀最輕者，據悉，黃麟凱被槍決前只吃了一隻雞腿、沒有喝酒，在伏法前沒有留下任何遺言，但有留一封疑似遺書的信。執法人員對他施打兩次麻藥才昏迷，隨即執行槍決。黃麟凱執行槍決後，接體車進入監所待命，經法醫確認黃麟凱死亡後，接體車隨即將黃麟凱屍體運至板橋殯儀館冰存，黃麟凱屍體則僅由葬儀社人員推進冷藏室，場面十分冷清。

為何選黃執法？知情人士透露，年代較久遠案件，因蒐證不盡完備或因證據瑕疵難以考證，有「冤錯」可能，黃殺害兩人，作案時間距今11年多，被視為「新案子」處理。

黃麟凱2013年勒斃王姓前女友及王女母親，最高法院2017年駁回上訴，判死刑確定...
黃麟凱2013年勒斃王姓前女友及王女母親，最高法院2017年駁回上訴，判死刑確定。（本報資料照片）
黃麟凱昨晚槍決伏法，看守所工作人員在執行槍決後燒紙錢。（記者曾原信／攝影）
黃麟凱昨晚槍決伏法，看守所工作人員在執行槍決後燒紙錢。（記者曾原信／攝影）

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