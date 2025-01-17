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公視預算掀波 金馬導演號召製作罷免影片 陳玉珍嗆公布名單

台灣新聞組／台北17日電
以紀錄片聞名的楊力州導演 。（記者李政龍／攝影）
以紀錄片聞名的楊力州導演 。（記者李政龍／攝影）

國民黨提案刪除公視23億元預算，引發影視圈抗議，金馬紀錄片導演楊力州呼籲影視圈的人投入拍攝罷免影片的行列；藍委陳玉珍留言嗆是「惡僕欺主」，揚言公布全部名單。不過，楊力州16日晚在臉書向外界公開，已經有超過80位導演與攝影師參與活動。

立法院朝野黨團15日起將協商2025年度總預算，國民黨團以「公視甘為執政黨鷹犬」為理由，提案要將今年總預算中文化部給公視的23億台幣（約7000萬美元）補助全部刪除，引發導演楊力州、楊雅喆、蘇奕瑄等發文表達抗議。曾以「奇蹟的夏天」獲金馬獎最佳紀錄片的導演楊力州發聲怒喊：「你們要這樣搞，影視工作者的反撲會讓你們永遠忘不了」，還號召同行一起投入公民團體的影片支援工作。

陳玉珍對此留言回應，「真的是惡僕欺主，人民才是主人，你們這些人覺得人民的納稅錢專門補助給你們是應該的嗎？如果你們真的是所謂的名導，大家追著你們拍片都來不及了」、「一心只想依賴政府的老百姓的納稅錢來補到自己的口袋，還要用很冠冕堂皇的理由，我們民意代表本來就是要站在老百姓那一邊，而不是站在只想把政府的錢放在自己口袋的你們這一些人這一邊吧？」此外，她也揚言，「最好名單全部都公布，不要自己私自留下來公開列出來吧」。

楊力州隨後16日晚在臉書發文，表示目前超過80位導演、攝影師的參與，已經超過現有罷免分區的數量，「目前也已經有募資平台會鼎力相助」；楊力州也強調，他熱愛創作，此刻捍衛更年輕的創作者未來創作的機會與自由，「是我們對電影之神表達敬意時該做的事」。

預算 罷免 國民黨

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