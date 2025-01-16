台中市府邀作詞人方文山寫春聯 2款隱藏版限量

台中市政府邀請知名作詞人方文山（右）執筆今年的春聯「福兆蛇年」，發送百萬戶。另有兩張隱藏版供索取。（記者陳秋雲／攝影）

台中市府今年力邀知名作詞人兼市政顧問方文山執筆寫春聯，昨與市長盧秀燕 同框揮毫「蛇現幸福」，市府昨起發送102萬家戶，另有兩款隱藏版春聯各500張限量發送。

盧秀燕、方文山及立法院副院長江啟臣 出席揮毫儀式，一起寫下「蛇現幸福、富市台中」。盧秀燕說，今年家戶版春聯「蛇現幸福」與兩款隱藏版春聯「福兆蛇年」及「蛇咪龍賀」，都由方文山執筆。兩款隱藏版春聯各500張及紅包袋、小紅包，民眾可到市府台灣大道市政大樓及陽明市政大樓限量索取。

方文山說，感謝市長盧秀燕看得起，讓他擔任文化顧問，他的媽媽是台中人，與台中很有關係，他小時候曾就讀豐原區翁子國小，他是書法 愛好者，沒有一個民族的文字能上升到藝術領域，文字橫向溝通意見，縱向是知識累積，他並祝大家新年快樂。

秘書處長謝佳蓁說，方文山曾受邀為台中市大墩國中創作校歌歌詞，不僅打破校歌嚴肅的刻板印象，也為台中校園增添一絲輕快活潑的氣息。

方文山除填詞、寫作、導演及編劇等領域展現出卓越的才能，對書法有造詣，不僅寫一手好字，也希望透過流行藝術與書法的結合，向大眾推廣傳統文化。

市府昨邀請15個書法團體及日本擁有獨特自創字體的書法家曾山尚幸，共計152人，民眾排隊選擇喜愛的作品。