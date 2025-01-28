我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「我能再選一次總統嗎？」 川普丟球給眾院議長

川普談DeepSeek：對美AI產業一記當頭棒喝

台灣2025邁「超高齡社會」挑戰生育、醫療、社福政策

記者魏忻忻、李樹人／台北報導
台灣今年將正式成為超高齡社會的一員，高齡者應是社會的資產，如何讓人生不老而美麗，並有意義，是當前重要課題。(記者杜建重／攝影)
台灣今年將正式成為超高齡社會的一員，高齡者應是社會的資產，如何讓人生不老而美麗，並有意義，是當前重要課題。(記者杜建重／攝影)

台內政部統計，去年11月全台65歲以上老年人口達19.1%，距離世界衛生組織（WHO）定義的「超高齡社會」，老年人口達兩成，已不到1個百分點。新年伊始，尚不知2025年的歷史將如何書寫，但勢必標記台灣自此進入超高齡社會。

根據WHO定義，65歲以上老年人口占總人口達7%，稱為「高齡化社會」，台於1993年「達標」；「高齡社會」指老年人口達14%，台灣於2018年躋身高齡社會之列。目前65歲人口以每月近百分之零點1的速度上升，預計今年8月或9月可破20%，台灣正式進入「超高齡社會」。

聯合國統計顯示，半世紀以來全球65歲以上人口幾乎翻了1倍，從1774年的5.5%，去年飆升至10.3%，估計未來20年內，全球65歲以上人口總數將翻倍成長，其中80歲以上高齡人口更大幅增加。而人口成長趨緩、減少是國際趨勢，從去年起，全球包括台灣，已有1/4個國家地區人口負成長。

根據國發會最新人口推估，許多高所得國家面臨少子化及高齡化的人口結構轉型，日本義大利、西班牙、法國及德國均進入超高齡社會，歐洲國家高齡化程度雖然相對較高，但亞洲國家未來將超過歐洲與美國。去年12月23日，南韓65歲以上已占人口兩成，比台灣早一步跨進超高齡社會。

法國由「高齡化社會」進入「高齡社會」，花了126年，再從「高齡社會」進入「超高齡社會」，需時28年。但台灣從1993年由「高齡化社會」進入「高齡社會」，只花了25年，更以不到8年的時間，如同子彈列車高速進入「超高齡社會」。關渡醫院院長陳亮恭指出，如此劇烈的人口結構轉變，可說是人類歷史上前所未見。

早在10年前，陳亮恭於「2025無齡世代」1書即提出警訊，人口結構轉變將觸動個人、家庭、社會、國家與全球轉變，方向難以預測，但出生率下降、人口高齡化，社會走向少數人負擔多數人，包括勞動力減少、長照或健康醫療需求增加、因退休人口增加影響年金請領等，如今已是現在進行式。

去年台灣潛在支持比約3.6，即3名青壯年照顧1名老年人；到了2030年，潛在支持比為2.7；2050年為1.4，到了2070年已達1比1。國發會推估，台人口紅利將自2028年消失，在繼續少子化的情況下，預估台工作年齡人口占比於2053年將低於日本。

50年前，平均每18個小孩才有一位老人，如今每5人就有1人是老人，陳亮恭指出，高齡化對生育、醫療、社福政策皆帶來挑戰，國家財政、教育、競爭力皆受影響。但高齡者應是社會資產，如何讓人生不老而美麗，是當前所有人的重要課題。

台灣未來人口結構變化 製表／元氣中心
台灣未來人口結構變化 製表／元氣中心

日本 WHO 義大利

上一則

延後或提早 台學者憂退休只看年齡是歧視

下一則

賴清德總統春節談話 期盼「朝野和諧」

延伸閱讀

CBO估 2033年全國人口數將死多於生

CBO估 2033年全國人口數將死多於生
市府擬再關13間庇護所 長島市1地點入列

市府擬再關13間庇護所 長島市1地點入列
巴黎11年人口流失6% 全怪房價太高、Airbnb入侵

巴黎11年人口流失6% 全怪房價太高、Airbnb入侵
底特律物美價廉 年薪6～8萬輕鬆過活 西州孟菲斯只要6萬6

底特律物美價廉 年薪6～8萬輕鬆過活 西州孟菲斯只要6萬6

熱門新聞

黃世聰分享和劉寶傑一起錄影的回憶。（取材自臉書）

台名嘴劉寶傑請辭內幕 11年戰友全說了：朋友都得罪光

2025-01-24 00:24
高雄今天凌晨地震。記者林保光/翻攝

高雄地震 上下震動後左右搖…「國家級警報」發布

2025-01-20 11:29
（圖／取自劉寶傑臉書）

偏綠的觀眾深綠化 他曝台名嘴劉寶傑請辭內幕：很可悲

2025-01-24 13:25
幸運抽中立法院限量紀念高梁酒的僑胞樂翻，右二為韓國瑜。(記者王稚融／攝影)

川普就職禮無法入場 韓國瑜：尊重美方安排

2025-01-20 10:54
黃世聰(左一)和劉寶傑(右二)相處11年，說出內心真正的感想。圖／摘自臉書

劉寶傑突請辭主持18年政論節目 黃世聰揭背後故事

2025-01-23 18:47
林葉亭曾透露，父親畢業於麻省理工學院（MIT），且榮獲過十大傑出青年。未料從某天開始，父親莫名愛上1種食物，家人驚覺有異，送醫評估後才揪出他已罹患失智症。圖／截自林葉亭臉書

林葉亭父曾獲傑出青年還是MIT學霸 突愛吃1物揪出失智

2025-01-27 14:05

超人氣

更多 >
DeepSeek引發AI崩盤 Nvidia暴跌16%蒸發5000億

DeepSeek引發AI崩盤 Nvidia暴跌16%蒸發5000億
DeepSeek走紅 開發者是「95後」天才少女 Meta組4團隊應對

DeepSeek走紅 開發者是「95後」天才少女 Meta組4團隊應對
DeepSeek是什麼？為何能震撼科技股？

DeepSeek是什麼？為何能震撼科技股？
報稅季節今天開始 WSJ提醒今年報稅重大改變

報稅季節今天開始 WSJ提醒今年報稅重大改變
DeepSeek掀起千層浪 Nvidia市值蒸發6000億 那指大跌逾3%

DeepSeek掀起千層浪 Nvidia市值蒸發6000億 那指大跌逾3%