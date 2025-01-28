台灣2025邁「超高齡社會」挑戰生育、醫療、社福政策

台灣今年將正式成為超高齡社會的一員，高齡者應是社會的資產，如何讓人生不老而美麗，並有意義，是當前重要課題。(記者杜建重／攝影)

台內政部統計，去年11月全台65歲以上老年人口達19.1%，距離世界衛生組織（WHO ）定義的「超高齡社會」，老年人口達兩成，已不到1個百分點。新年伊始，尚不知2025年的歷史將如何書寫，但勢必標記台灣自此進入超高齡社會。

根據WHO定義，65歲以上老年人口占總人口達7%，稱為「高齡化社會」，台於1993年「達標」；「高齡社會」指老年人口達14%，台灣於2018年躋身高齡社會之列。目前65歲人口以每月近百分之零點1的速度上升，預計今年8月或9月可破20%，台灣正式進入「超高齡社會」。

聯合國統計顯示，半世紀以來全球65歲以上人口幾乎翻了1倍，從1774年的5.5%，去年飆升至10.3%，估計未來20年內，全球65歲以上人口總數將翻倍成長，其中80歲以上高齡人口更大幅增加。而人口成長趨緩、減少是國際趨勢，從去年起，全球包括台灣，已有1/4個國家地區人口負成長。

根據國發會最新人口推估，許多高所得國家面臨少子化及高齡化的人口結構轉型，日本 、義大利 、西班牙、法國及德國均進入超高齡社會，歐洲國家高齡化程度雖然相對較高，但亞洲國家未來將超過歐洲與美國。去年12月23日，南韓65歲以上已占人口兩成，比台灣早一步跨進超高齡社會。

法國由「高齡化社會」進入「高齡社會」，花了126年，再從「高齡社會」進入「超高齡社會」，需時28年。但台灣從1993年由「高齡化社會」進入「高齡社會」，只花了25年，更以不到8年的時間，如同子彈列車高速進入「超高齡社會」。關渡醫院院長陳亮恭指出，如此劇烈的人口結構轉變，可說是人類歷史上前所未見。

早在10年前，陳亮恭於「2025無齡世代」1書即提出警訊，人口結構轉變將觸動個人、家庭、社會、國家與全球轉變，方向難以預測，但出生率下降、人口高齡化，社會走向少數人負擔多數人，包括勞動力減少、長照或健康醫療需求增加、因退休人口增加影響年金請領等，如今已是現在進行式。

去年台灣潛在支持比約3.6，即3名青壯年照顧1名老年人；到了2030年，潛在支持比為2.7；2050年為1.4，到了2070年已達1比1。國發會推估，台人口紅利將自2028年消失，在繼續少子化的情況下，預估台工作年齡人口占比於2053年將低於日本。