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全台PM2.5測值有改善 環團疑低估 仍未達世衛空品標準

記者葉冠妤、李柏澔／台北15日電
根據環團監測，高雄市自動測站PM2.5年均值高達18.23微克／立方公尺。圖為高雄大社石化工業區。(記者劉學聖／攝影)
根據環團監測，高雄市自動測站PM2.5年均值高達18.23微克／立方公尺。圖為高雄大社石化工業區。(記者劉學聖／攝影)

環境部日前公布去年空氣品質監測結果，截至去年11月底，全台PM2.5年平均濃度12.5微克／立方公尺，較前年13.7微克／立方公尺已有改善。台灣健康空氣行動聯盟質疑，目前全台法定手動PM2.5測站31處，自動測站78處，環境部不採納自動測站數據，導致PM2.5數值可能低估。

對於環境部監測結果，台健空盟研究員趙慧琳說，檢視台灣去年自動測站PM2.5資料，台澎金馬所有空品區PM2.5年均值14.2微克／立方公尺，未達世界衛生組織設定的5微克／立方公尺標準，其中西半部空品區年均值全部未達環境部去年設定的12微克／立方公尺標準，也未達美國去年加嚴的9微克／立方公尺標準。

趙慧琳說，高雄去年到11月底，官方手動測站PM2.5年平均濃度17.4微克／立方公尺，比對台健空盟與高屏環團提出的自動PM2.5測站民間版數據，高雄自動測站PM2.5年均值是18.23微克／立方公尺，只比前1年度微幅改善，年均值超標世衛3.7倍、超標美國兩倍。

趙慧琳說，進一步檢視10大空品最糟自動測站，有8站都在高雄，高雄顯然為全台PM2.5第一霾都，也可看出官方對空汙數據擦脂抹粉。

南部反空汙大聯盟總召洪秀菊批評，高雄市環保局和環境部合作美化PM2.5數據，欺瞞老百姓空汙有改善，她也對環境部自廢武功深感悲哀，花人民納稅冤枉錢，提升設備自動測站數據，卻不願也不敢納入法定濃度判準對象。

高雄健康空氣行動聯盟理事長黃義英表示，環境部斥資大幅更新PM2.5自動測儀，不再需要和法定手動測值做比對和校正，顯然自動測值具「準確」度。

對於環團上述指控，環境部監測資訊司副司長胡明輝說，現在全台共31個手動測站，包括22個縣市各1座，6都再各加1座，3座手動測站則在陽明山、恆春和苗栗三義，環境部對外不是只有公布手動測站數據，自動測站數值也可查詢。

環境部主秘蔡孟裕回應，自動測站優點在於很快就知道空氣汙染物數值，但也容易受水氣、空氣中鹽分影響，手動測站則能修正汙染物數值的偏差，所以如果要看空汙改善情況還是要回到手動測站的監測，國外也是一樣的作法。

PM2.5自動、手動測站比較
PM2.5自動、手動測站比較

世衛 空氣汙染

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