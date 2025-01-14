全球10大安全航空…台灣長榮獲第7名 連續12年排名前25

長榮航空連續12年榮獲國際知名航空專業評鑑網站AirlineRatings.com，評選為全球前25大（Top-25）最安全航空公司，本次積分排名獲得第7名殊榮。(圖／長榮航空提供)

國際知名航空專業評鑑網站AirlineRatings.com昨公布最新飛航安全評比結果，長榮 航空評比獲得第7名，不僅是連續12年榮登全球前25大最安全航空公司行列，更是全球前10大最安全航空公司中，唯一入選的台灣航空公司。

AirlineRatings.com自2013年起進行「全球最安全航空公司」評比，以其獨有的七顆星評選系統給予全球近400家航空公司飛安表現評分，評審團先依據國際航空組織的規定、民航主管機關稽核結果，再針對航空公司的機隊營運、維修標準以及飛安紀錄等項目，遴選出全球最安全航空公司。

長榮航空表示，國際知名航空專業評鑑網站AirlineRatings.com昨公布最新飛航安全評比結果，長榮航空於本次積分評比獲得第7名肯定，也是全球前十大最安全航空公司中唯一入選的台灣航空公司，其他入選航空包含紐西蘭航空、澳洲 航空、國泰航空、全日空等。

長榮航空總經理孫嘉明表示，長榮航空開航迄今，一直以捍衛飛航安全為全體員工長期的責任與使命，因此這個獎項，對於每位員工而言是非常大的鼓勵與榮譽，未來也會持續秉持「追求安全、絕不妥協」的飛安信念，無論在飛行、客艙、維修、地面作業等各個環節秉持遵守規定、落實標準的態度，讓旅客選擇長榮航空時，能更加安心地享受舒適的飛行體驗。