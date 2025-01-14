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基隆四接案 環團促謝國樑表態 議員：國防問題不能輕忽

台灣新聞組／綜合14日電
延宕許久的協和電廠四接環評，17日將再次闖關，挺四接、反四接人馬隔空交鋒。(記者許正宏／攝影)
延宕許久的協和電廠四接環評，17日將再次闖關，挺四接、反四接人馬隔空交鋒。(記者許正宏／攝影)

基隆第四天然氣接收站（四接）本周五第六度叩關環評初審會議，基隆市工商團體昨天首度表態支持四接，同時間守護外木山行動小組等公民團體也在基隆市府前表達反對四接立場。

四接歷經六年環評爭議未定案，經濟部與台電力推四接過關的企圖心愈來愈強，環團質疑經濟部與台電背後運作基隆工商團體出面挺四接，企圖複製去年中火二期環評強渡關山的作法。環團要求基隆市長謝國樑、基隆市議會議長童子瑋與基隆立委林沛祥應出席本周五的會議並對四接表態。

施壓企業？ 台電否認運作

四接計畫是協和電廠由燃油發電改天然氣發電，要在電廠旁填海造地設四接，環評從2017年底提出，已逾六年未能拍板。台電主張四接不興建會影響北東電網供電，環團則認為四接興建影響海洋生態、天然氣儲槽太靠近社區、基隆港船舶進出受影響，堅決反對。

基隆市商業總會等團體昨天喊出「四接趕快做、產業大利多，協和油改氣、基隆有福氣」，表態支持四接。大武崙工業區廠商協進會理事長陳麗香說，廠區八成是上市櫃公司，不容許一天停電，協和電廠改建不能再拖；中華民國工業區廠商聯合總會副總會長魏雅庵說，欲求供電穩定，四接相當重要，尤其未來ＡＩ產業要大量用電，協和電廠扮演重要角色，「還要等下去嗎？」

守護外木山行動小組等公民團體13日在基隆市府前開記者會，出示市長謝國樑18年前任...
守護外木山行動小組等公民團體13日在基隆市府前開記者會，出示市長謝國樑18年前任立委時反對深澳電廠興建卸煤碼頭的新聞剪報，要求謝與民團站在一起反四接。(記者許正宏／攝影)

基隆工商界支持四接的言論與台電董事長曾文生日前喊話內容相近，被懷疑是台電遊說施壓。台電表示，基隆工商界認為協和不能永遠都燒油，而區域電網有其局限，在地工商團體、企業家自然會擔憂電不夠用的問題，四接建成在區域上供電能維持平衡，挺四接是工商界自己發起的，「台電幹嘛遊說」？

民團強調 四接不影響供電

守護外木山行動小組發言人陳薇仲表示，四接案經六年多討論，行政院護航開發單位利益而沒收基隆公投權利，台電還未經市府同意擅自變更開發範圍將四接「堵住」基隆港嘴，要求環境部不該在未取得地方政府共識前貿然審查。

守護外木山行動小組召集人王醒之批評台電用錯誤資訊誤導民眾和工商業界，強調不論四接興建與否，協和電廠都必須在今年六月底除役，北部並不缺電，強化北西與北東電網韌性才是關鍵。

議員：國防問題 不能輕忽

基隆市議員陳冠羽說，台電聲稱「天然氣接收站不是戰爭攻擊目標」，但俄烏戰爭中，天然氣儲槽是飛彈及無人機率先瞄準設施，四接距民宅四百公尺，威海營區及內木山要塞都在附近，國防問題不能等閒視之。

基隆市台灣頭文化協會總幹事張雯玲表示，興建四接讓西岸白米甕砲台與基隆燈塔附近的海景全毀，台電在古蹟前海域填海造地違反文化資產法，在文資審查未釐清前，不應通過四接環評。台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，國際許多研究指填海造地嚴重損害漁業資源，要求台電做出「不造地」承諾，而非僅承諾縮小造地面積。

四接馬拉松環評爭議
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