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墾丁遊客創41年新低 3旅店傳將熄燈 觀光前景堪憂

台灣新聞組／台北10日電
墾丁觀光海嘯止不住，又傳出有大型飯店和連鎖旅館要停業，圖為墾丁大街。(記者潘奕言／攝影)
墾丁觀光海嘯止不住，又傳出有大型飯店和連鎖旅館要停業，圖為墾丁大街。(記者潘奕言／攝影)

墾丁觀光海嘯止不住，去年遊客數差點跌破200萬人次，創下41年新低；營運28年的統一渡假村墾丁海洋體驗樂園（墾丁統一渡假村）將於2月底停業，連鎖旅館承億文旅及統茂高山青也傳出上半年撤出墾丁，業者對墾丁觀光前景擔憂。

本報系聯合報報導，據墾丁國家公園管理處最新統計，去年墾丁遊客數差點跌破200萬人次，連大型的飯店旅館也撐不住。屏東縣政府交通旅遊處長黃國維表示，去年造訪屏東縣遊客數其實是成長的，但因旅遊形態改變，到墾丁的遊客反而減少；縣府除會繼續輔導業者轉型，業者本身也要提升品質求進步，不能像以前只靠人流。

交旅處統計，去年本國旅客造訪屏東縣比前年成長1.9%；外國旅客成長4.6%，另外台26線9公里處全年車流量較前年增加149.8萬輛。但為何墾丁觀光冷颼颼？黃國維認為，一日遊客群增加，加上近年屏東縣新設不少景點，分散墾丁人潮。

恆春半島觀光產業聯盟理事長林榮欽表示，國旅是基本盤，但遊客減少，外國旅客也不見增加，政府一定要想辦法鞏固，建議考慮增加公務人員國旅卡金額，並限制只用在觀光，才能促進國旅。

屏東縣民宿協會理事長余松華指出，墾丁觀光大環境的確不好，但民宿有收攤、有新開、有轉手，數量並未銳減。

另據台北中國時報報導，統一渡假村墾丁海洋體驗樂園於2024年12月24日送出大量解雇勞工計畫書，以「虧損、業務緊縮」等為由，並指出最低工資及電價調高導致成本增加，加上遊客減少導致虧損擴大，渡假村營業至2月28日止，之後暫時停業並進行整體規畫調整；承億文旅及統茂高山青則因為租約於4月至5月到期，才會傳出到期不再續約。

承億集團品牌長簡巧珊說，會撤出墾丁，主因是承租的飯店老舊需大幅修整，而房東有其他規畫，才不續租，不全然都是住宿率問題。

去年台灣國旅慘澹，據勞動部統計，截至2024年11月為止，大量解雇勞工通報181件、通報解雇達9687人，其中住宿及餐飲業通報43家、1364人，雙雙創下近三年同期新高，受地震影響的花蓮住宿業就至少有六家、352人。

觀光 勞工 民宿

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