11縣市垃圾山 堆置量高達74.5萬噸 彭啟明：明年底解決

環境部長彭啓明（中）昨和有裸露垃圾堆置的十一縣市環保局代表，共同宣誓並簽署合作宣言，強調目標明年底前解決全台垃圾山。記者曾原信／攝影 【作者：王儷臻，日期：2025-01-10，數位典藏序號：20250109223109220】

全台裸露垃圾堆置量高達74.5萬噸，垃圾山遍布全台，引發民怨，政院拍板三年12億元，協助地方政府掩埋覆土、篩分打包。環境部長彭啓明強調，目標明年底前解決各縣市垃圾山，另已設置監控平台，追蹤各縣市裸露垃圾處理進度，每周更新一次，供全民監督。

地方政府對環境部的決心表示肯定，卻也對兩年內清除垃圾山感到悲觀。桃園市環保局表示，只是將垃圾裸露面進行覆土並不符各縣市期待，須有效的將堆置掩埋場移除才是根本作法，隨著各縣市焚化爐量能不均，卻缺乏中央跨縣市協調的機制，呼籲環境部仍需盤點和檢討。

根據環境部統計，台灣有11個縣市有裸露垃圾堆置，其中逾八成集中在新竹、屏東、南投、桃園、雲林等五縣市，目前除了新竹縣處理進度超前外，仍有八縣市進度落後。環境部昨邀集有裸露垃圾堆置的11縣市環保局，共同宣誓並簽署合作宣言。

環管署長顏旭明表示，今年會優先處理七處於水源保護區的垃圾場，包含台東東河、大武，新竹竹東、苗栗獅潭，台南南化、楠西、嘉義大埔等地。

不過覆土掩埋並非長久之計，顏旭明表示，今年新竹縣和台南市分別有焚化廠啟用，焚燒量能可達到650萬噸，隨著台灣焚化爐持續整改，預估2027年可提高到700萬噸，焚化量能將會超過垃圾產出量，有信心可以在2026年底完成目標。

新竹縣目前有堆積垃圾26萬公噸，新豐掩埋場附近受害最深的是竹北市尚義里，里長曾福表示，當地惡臭、蒼蠅多，近年常發生火災，居民吸入戴奧辛，無處申冤；縣府承諾五年內移除，但垃圾山已堆置超過25年，就算全力焚燒，也不可能五年內燒完，只是口頭安慰。

南投縣垃圾堆置高達26萬公噸，縣府選址名間鄉新民村蓋焚化爐，引起鄉民抗議。南投縣環保局正進行空汙等環境影響模擬結果，如獲得鄉民支持，焚化爐最快六年後完工。

南投縣環保局長李易書坦言，26萬噸垃圾，不太可能在兩年內全部清運焚化，應採就地打包或覆土處理；南投市、草屯、竹山、埔里、名間等都面臨垃圾堆積問題，希望中央提供經費和清除指引。

澎湖縣一年約產出2萬4000噸垃圾，全靠一處紅羅垃圾場處置，但去年垃圾場頻發生大火，甚至燒掉13輛垃圾車，險些運轉困難。澎湖縣環保局表示，澎湖沒有焚化爐，長期需跟外縣市協調送燒，但無法治本；兩年內垃圾山歸零有困難，將加速推動興建焚化爐，今年可望有新進展。