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中鋼投資興達海基慘賠64億 立委批三輸 經長要中鋼負責

記者陳儷方、林政鋒／台北9日電
中鋼投資興達海基大虧64億台幣，圖為中鋼投資的「興達海基」所製作的離岸風電基座。（本報資料照片）
中鋼投資興達海基大虧64億台幣，圖為中鋼投資的「興達海基」所製作的離岸風電基座。（本報資料照片）

中鋼為配合風電國產化政策，成立子公司興達海基，結果以慘賠64億元（台幣，下同，約1.94億美元）收場，朝野立委關切責任歸屬，經濟部長郭智輝昨說，中鋼要負責，因為這是經過董事會決策。

至於被中鋼工會形容為另一個錢坑的投資綠電平台「台灣智慧電能公司（台智電）」案，郭智輝表示，中鋼董事長黃建智如果無法與工會充分溝通，「中鋼隨時可以退出這個平台」。

立法院經濟委員會昨審查經濟部主管台糖、中油等單位明年度預算，立委張啓楷、林岱樺等多名朝野立委，均對中鋼子公司興達海基鉅額虧損以及投資台智電提出質詢。

張啓楷表示，中鋼投資興達海基虧損64億元造成三輸，政府持有中鋼股權20%，所以國家輸、中鋼員工買很多自家公司股票，那是員工的準備的棺材本，隨著中鋼股價為狂跌，現在大幅縮水，所以員工輸、加上130多萬的股民也輸，結果現在政府沒有人為投資興達海基的決策負責，推給中鋼負責，股民搞不好要告經濟部背信罪。

林岱樺則抨擊郭智輝，這是政府離岸風電國產化的政策放水，國產化政策都是假的，「反而是救了南韓的鋼鐵業」，離岸風電外商向WTO（世貿組織）申訴的行為，本來就是商業競爭行為，國家應該寸步不讓。郭智輝回應，「難道委員要讓中華民國留下在WTO被告的結論嗎？」

郭智輝說，興達海基是中鋼的子公司，就公司法而言是由中鋼負責，企業的決策是由董事會通過，再由董事長、總經理執行，經濟部會釐清造成鉅額虧損的責任。他說，經濟部有責任去釐清中鋼為會虧損，並防止類似事情再度發生。

但張啓楷表示，興達海基就是推國產化才虧64億元，當初有無詳細評估？當時經濟部決策官員有沒有責任？郭智輝指出，這個策略正確，只是達不到目標，事後檢討發現，首先是學習曲線太慢，其次是興達港深度不夠，加上風電市場變化很大，下次如投資，要衡量五年、十年後技術環境在哪。

然而，立委抨擊中鋼投資興達海基慘賠一事無解，現在又傳出被迫成立台智電。郭智輝表示，他親自告訴董事長黃建智，如果對工會沒有辦法解釋很清楚，沒有溝通很詳細，「你全部退出，沒有問題」。

中鋼行政副總黃一中昨說，將以股東與員工利益為優先考量，中鋼在國際減碳趨勢下確有綠電剛性需求，且經評估未來綠電供需環境具投資效益後，投資台智電公司。中鋼指出，投資台智電引起員工及工會擔憂與外界質疑，已逐步溝通說明，後續仍將持續積極再與工會溝通，化解疑慮。

投資 WTO 中華民國

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