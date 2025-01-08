新聞評論／綠能專孵「小綠企」 拖垮多少國營事業

中油、台電和中鋼過去都是國營事業「金雞母」，貢獻鉅額稅收，近年卻連續虧損。究其原因，都與背負不當能源政策包袱有關。台電迄今累計虧損達4000多億元(台幣，以下同)，中油則為600多億元，均有待政府編列預算填補。中鋼剛歷經投資 「興達海基」失敗，承受64億元虧損；經濟部最近又命它成立「台灣智慧電能公司」推動綠電，需承擔長期鉅額的支出，引發了工會不滿。

中鋼工會近日北上抗議，指責「經濟部坑殺中鋼」，其來有自。六年前，中鋼奉命成立「興達海基」承做離岸風電水下建設，扛起「百分之百國產化」的使命。未料因競爭力不足，加以歐盟告上世貿組織，新任經長郭智輝去年底決定放棄國產化政策；興達海基只能慘敗退場，中鋼虧損60多億元。

此事尚未止血，經濟部旋又要求中鋼成立泛官股的綠電平台「台智電」，任務是大量購買離岸風電，再小量轉售企業。由於該計畫是25年統購，總價高達5500億元(約167億美元)；工會質疑，在缺乏完善制度規畫下，「台智電」可能淪為另一個大型錢坑，讓中鋼難以翻身。這樣的質疑，並非杞人憂天。以民進黨 政府對風電誇下「百分之百國產化」的海口，一到郭智輝就隨口「無痛放棄」，試問：政府政策還有什麼是持久可信的事？

民進黨的能源政策，因受到與「台獨信仰」並行的「非核家園」理念強力牽引，不斷脫離科學和理性的軌道，到了「政治目的」超越「經濟民生初衷」的地步，為了「非核」，所以不惜成本發展綠電，並大量採用昂貴的天然氣發電，這除了增加人民的負擔，也違反「減碳」的普世價值，更造成日夜供電不穩的問題，甚至帶來天然氣槽船易遭海上封鎖的國安危機。更糟的是，所有壓力轉嫁到台電身上，包括電價「凍漲」、「買貴賣低」等，一個原本健全的公司便被搞得面目全非。在「政治人」的外行領導下，台電如同政府的奴工。

中油雖不直接發電，但因負責採購運送天然氣，多年吸收油電「凍漲」成本；久而久之，金雞母也變成落湯雞。民進黨只要下令「凍漲」，能源政策的錯誤立刻隱形；事實上，那些民眾看不見的問題，都被轉換成國營事業的虧損，政府再利用預算撥補的方式，展現他們對國營事業的救援和施恩。換言之，國營事業這些年來，一直扮演「粉飾政策錯誤」的角色。

換個角度看，綠能 政策更重要的「功能」，是在催生「小綠企業」，無論綠能發電再落後於目標，無論綠電價格再高，諸如「雲豹」等大小綠電新貴都能依附政策飛黃騰達。本事大的，光靠轉投資或牽線就大發其財；本事小的，靠著剝削太陽能板底下的土地一魚幾吃，照樣吃香喝辣。就算八竿子與發電扯不上關係的台鹽，前董座陳啟昱也能搭著順風車成立「台鹽綠能」，利用不平等合約掏空公司十幾億，然後揚長而去。

這也難怪，中鋼員工對於「台智電」的前景要瑟瑟發抖。目前台智電的功能定位，比較像是要解決上游離岸風電業者的銷售，它自己則要承受極大的囤電風險；再者，該公司董事長目前由經濟部標準局長陳怡鈴暫代，但其實際大權將由年方30出頭的「小英男孩」副總鄭亦麟掌控。這樣經營的模式，或有利綠營裙帶企業發展，但對中鋼或台智電而言，誰能感到放心？

最近中鋼股價失守20元大關，反映了投資人的不安。人們該擔心的絕不只是中鋼，而是拖累眾多國營事業的綠能，將何去何從？