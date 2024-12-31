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2030年減碳目標最高30% 500家企業、2萬門市納入碳盤查

記者李柏澔、林海、謝柏宏、黃淑惠／台北31日電
環境部30日公布第三期溫室氣體階段管制目標，提高減碳目標並擴大碳盤查對象，新增百貨量販、軌道交通、醫院與大專院校也要執行碳盤查，對民生與百工百業影響加大。（記者蘇健忠／攝影）
環境部30日公布第三期溫室氣體階段管制目標，提高減碳目標並擴大碳盤查對象，新增百貨量販、軌道交通、醫院與大專院校也要執行碳盤查，對民生與百工百業影響加大。（記者蘇健忠／攝影）

環境部昨天公布「第三期溫室氣體階段管制目標草案」，2030年較基準年2005年減碳26%至百分之30%，比國發會提出的目標高五個百分點。

環境部宣布擴大碳盤查對象，預估新增500家企業、2萬間門市要在2026年4月30日完成前一年的排放量登錄，未完成的要罰款。除了已納管的製造業碳排大戶，用電量高的百貨、倉儲等行業也新增納入，對民生影響面可能增加。工總說，標準拉高對企業影響更大，盼政府審慎訂目標；商總則表示政府應撥預算支持中小企業進行碳盤查。

環境部長彭啓明說，本次公布的2030年減碳新目標草案，經比對亞洲各國，以設定相同基準年2005年計算2030年目標，台灣僅次於日本的減量41%。

彭啓明說，台灣在國際上不能用末段班的成績來面對減碳，因此提出各部會的減碳旗艦計畫，以及金融支持、碳有價等方式來減碳。這次減碳區間會變大，主要考量國際政經局勢、全球最新氣候科技發展的瓶頸與突破、台灣AI用電需求，以及財劃法修正後氣候資金投入的不確定性等。

為接軌國際作法，2032和2035年的減碳新目標，彭啓明表示會在明年1月23日的第三次總統府氣候變遷對策委員會上提出。

新增盤查百貨、倉儲等行業

台灣碳盤查對象為年排放量達2.5萬公噸二氧化碳當量的排碳大戶，本次擴大碳盤查登錄對象，納入製造業及用電需求高的百貨業、量販業、倉儲業、電信業、交通（軌道）業、大型醫院、大專院校等，預計新增盤查約500家企業、涉及2萬間門市。

2030年溫室氣體減排目標 製表／李柏澔
2030年溫室氣體減排目標 製表／李柏澔

環境部氣候變遷署長蔡玲儀表示，資訊服務業、百貨公司、購物中心及量販店業、大專院校、旅館業、鐵路與捷運運輸等，只要全公司年排碳量1萬噸以上，或是單一場所年排碳量5000噸以上即需進行碳盤查登錄；製造業只要年碳排達1萬噸即需碳盤查，三大電信業、22家醫學中心以及全客貨運輸達200台以上業者也需進行碳盤查。

蔡玲儀指出，本次新增的碳盤查對象還無須查驗和繳碳費，不過必須在2026年4月30日完成2025年的排放量登錄，屆時若未完成登錄，將裁罰10萬到100萬元台幣（約3100到3.1萬美元）。

商總盼政府撥經費助盤查

商業總會理事長許舒博表示，政府應撥預算來支持中、小企業進行碳盤查，商總才能助企業達到減碳目標。

工總認為，減碳標準再拉高對企業來說影響更大，盼政府訂定目標時應該審慎一點，巴黎協定將目標設定得很高，但在去年的聯合國氣候變遷大會（COP28）檢討時，各國的達成率都不如預期，顯見不是國際上喊出的目標，大家都很容易達成。

環境部表示，這項草案預告期有一個月，預計明年2月7日舉辦公聽會，將持續蒐集各界意見。

減碳 氣候變遷 預算

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