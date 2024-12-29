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麥當勞性侵案 建中生PO「無女權真好」惹眾怒 校方道歉

台灣新聞組／台北29日電
日前有建中生在Threads社群平台PO出揪團吃麥當勞的照片，引起討論。(取自Threads)
日前有建中生在Threads社群平台PO出揪團吃麥當勞的照片，引起討論。(取自Threads)

台灣麥當勞爆發疑似性侵事件、許多人抵制，但北市建國中學有學生揪團買麥當勞，且在社群貼出多人拿麥當勞紙袋的照片惹議，也有建中學生買麥當勞還PO網寫「沒有女權的世界真好」等，引起網友眾怒；建中校方發聲明道歉，表示當事學生已知嚴重性。

麥當勞有工讀生疑遭主管性侵後輕生，引發社會怒火，許多人也正在拒吃麥當勞；北市建國中學則有班級帳號在社群網站Threads上傳麥當勞照。網友批評「沒必要故意在此時再PO這種照片，你們不想從眾抵制就罷了，還要發這種文」、「在他人的傷口踐踏自以為幽默」。

建中在官網發聲明表示，學生以班級Threads帳號發表不當言論，在此向社會大眾表達歉意；目前當事學生已深知事件嚴重性並願深刻反省檢討。

校方表示，學校得知訊息後立即進行瞭解，並召集導師、學務與輔導人員討論，已聯繫當事學生監護人共同協助。學校將視調查結果啟動教育與輔導機制，協助學生正視錯誤。

校方說，期盼學生關心社會議題，但同時也希望學生能秉持尊重與同理心，以理性和謹慎的態度參與公共討論，不可煽動對立或忽視社會責任。為防止類似事件再度發生，將持續深化品格教育與性別平等教育。

爭議事件源於建中某班級學生12月26日在Threads發文，「建中中午揪團騎腳踏車去吃麥當勞」，且貼出一張多人拿著麥當勞的外帶紙袋和飲料的照片，貼文一出，引發不少網友撻伐。有網友找到並公布該班學生照片，稱「學測面試你就不要面到我們家醫學系」、「你的臉已經備份起來，給我們附設醫學系系主任」、「人品不好，不配為醫者」等語。

一名自稱被公開截圖照片的班代母親對此回應，「少數學生的行為，讓旁人看了氣憤，而您根本不知道是誰貼文卻任意截圖散布的行為，也同樣讓身為母親的我感到非常非常的氣憤！孩子的大頭照被這樣莫名公開在網路上，下面的留言滿滿的攻擊謾罵，我們只能盡力地保護他，所以，爸爸來貼文請您刪除照片，我也來留下這一篇留言。」

麥當勞 Threads 社群網站

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