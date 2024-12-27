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蔣萬安力爭「把牛奶還孩子」 卓榮泰堅持喊卡

台灣新聞組／台北27日電
台北市長蔣萬安26日在行政院喊話下放「班班有鮮奶」預算，由縣市政府因地制宜續辦，台中市長盧秀燕(中)也表示支持經費交給地方縣市政府，「因地制宜」繼續辦。(圖／台中市政府提供)
台北市長蔣萬安26日在行政院喊話下放「班班有鮮奶」預算，由縣市政府因地制宜續辦，台中市長盧秀燕(中)也表示支持經費交給地方縣市政府，「因地制宜」繼續辦。(圖／台中市政府提供)

「班班有鮮乳」政策喊卡，台北市長蔣萬安昨在行政院會開第一槍，當面向行政院長卓榮泰喊話下放預算，由縣市政府因地制宜續辦，卓、蔣過招半小時，新科政委馬永成也參戰，最後卓揆堅持政策暫停。

對此，蔣萬安在院會後指出，行政院、農業部到底為什麼要喊卡？9月上路，12月就喊卡「這是有能力執政的政府嗎？請卓院長把牛奶還給孩子」。

台中市長盧秀燕、新北市副市長劉和然也接連表達可針對都會區兌換、偏鄉專案運送雙軌進行，呼籲「回到政策初衷」。

班班有鮮乳政策上路三個月因各界意見分歧，卓揆上周喊卡。據轉述，蔣萬安昨在行政院會率先發難指出，北市研議結合悠遊卡的數位學生證，讓學童或家長到超商嗶卡兌換；盧秀燕建議將經費交由各縣市政府，可因地制宜。

與會人士轉述，卓揆態度堅定並強調，政策過去執行三個月以來，各方都有不同意見，尤其偏鄉需要因地制宜，政院搜集各方意見後才在上周暫停政策。農業部長陳駿季也接著說明難處。

馬永成發言時，提醒須考慮超商供貨無法負荷的問題，他舉例，若一所學校2500名孩子、家長，都去附近超商兌換鮮乳，六家超商也難供貨。但蔣萬安隨即強調，本周他走訪各通路，業者都稱樂意，「技術性問題已非問題」。最後卓榮泰仍定調維持政策暫停。

另一方面，立委洪孟楷昨天揭露，高雄岡山國小一名教師在臉書上批評「班班有鮮乳」政策如防空警報，發文後疑似遭秋後算帳，高雄市教育局李姓督學下令對教師展開調查，學校說要召開校事會議，質疑是職場霸凌。

對此，教育部長鄭英耀表示，卓揆希望不要增加老師負擔，在各縣市沒有班班有鮮乳的共識之前，暫時停止政策。會後也會再了解此事，絕對不會有教師因此被列入校事會議調查。

超商 蔣萬安 盧秀燕

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