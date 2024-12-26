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新平溪煤礦園區10處建造物 登錄為歷史建築 負責人欣慰

記者邱瑞杰、江婉儀／新北26日電
新北市政府25日公告登錄「新平溪煤礦歷史建築群」為新北市歷史建築。圖為選洗煤場。(圖／新北市文化局提供)
新北市政府25日公告登錄「新平溪煤礦歷史建築群」為新北市歷史建築。圖為選洗煤場。(圖／新北市文化局提供)

新北市政府昨公告登錄「新平溪煤礦歷史建築群」為歷史建築，新平溪煤礦博物園區負責人龔俊逸表示，對取得文資身分感到欣慰，未來會著重公益性，希望在公部門資源和專家協助下，煤礦文化能獲得更完善保存。

龔俊逸今年8月間曾發起連署，指台灣400座煤礦區，只剩新平溪保存完整，礦業鐵道也還在運作，盼全區取得文資身分，不能只保存局部。經過審議，確定取得文資身分，歷史建築群含括坑口、水平坑道（部分）、翻車台、卸煤斗、選洗煤場、儲煤槽、卸煤櫃、檢量室、鐵軌、十分專用側線軌道10處建造物。

文化局長張䕒育表示，新平溪煤礦雖已停止運作，採礦設施系統仍保存完整，登錄歷史建築不但可保存在地歷史記憶，也讓民眾了解北台灣煤礦產業發展歷史及開採運作過程。

龔家投身煤礦事業已延續三代，龔俊逸的爺爺龔有仁原在日本人經營的礦場工作，後來買下基隆三坑等礦場。第二代龔詠滄繼承父志，1985年從台陽礦業公司接手新平溪煤礦，經營12年後停止開採。2001年起著手整建礦場，打造煤礦博物館

第三代龔俊逸早年移民加拿大，返台後與老礦工們投身復坑工程，漸漸愛上這片土地。龔俊逸說，新平溪煤礦提報爭取文資身分時，一開始可能資料不夠完整，後來提供更多新事證，佐證獨特性，終讓審議委員接收到更完整訊息。

龔俊逸表示，新平溪煤礦全盛時期有500名工人，代表有好幾百個家庭的故事在裡面，當地百年礦業人文是值得細細品味的寶庫。

博物館 移民 加拿大

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