台北101聖誕夜點亮「我愛北一女」校長打趣：我們的愛無法低調

而北一女校長陳智源宣布，有家長將在「我愛北一女」投件申請成功抽中自掏腰包，將在聖誕夜當晚於台北101宣示對北一女的愛，共有16次的點燈秀。(本報資料照片)

台北101董事長賈永婕 日前宣布聖誕夜與聖誕節 晚上當天開放一般民眾聖誕點燈，歡迎民眾投稿抽籤。而北一女校長陳智源宣布，有家長將在「我愛北一女」投件申請成功抽中，於是家長自掏腰包，將在台北101宣示對北一女的愛，共有16次的點燈秀，陳更打趣，「我們對北一女的愛，無法低調」。

陳智源在臉書 透露，台北時間聖誕節當天晚上6點到10點，台北101大樓59和60樓，面向台北市政府方向的LED螢幕，將會出現「我愛北一女」點燈內容，可以至台北市政府東南側廣場，面向台北101觀看。

陳智源說，之所以會有這項活動是有家長得知101點燈活動，於是投件申請參加，沒想到幸運中籤，自己花錢為學校點燈，「我愛北一女」，歡迎師生、校友自行前往觀賞，歡慶佳節。

陳智源說，當天確切點燈時間為18時13分、18時28分、18時43分、18時58分、19時13分、19時28分、19時43分、19時58分、20時13分、20時28分、20時43分、20時58分、21時13分、21時28分、21時43分、21時58分，共有16次，每次亮燈時間為20秒。

陳智源更在臉書打趣，「我知道，這件事有點浮誇，但是我們對北一的愛，實在無法太低調。」