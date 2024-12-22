張惠妹大巨蛋演唱會4萬人晃動 里長：電梯最可怕 搖起來一直撞牆

民眾家中吊燈晃動。（圖／里長吳建德提供）

天后張惠妹在台北大巨蛋連唱兩天，4萬歌迷唱跳「三天三夜」，不料，晃動問題影響到周邊里民，里長直言最可怕是在電梯。雖然遠雄和體育局做出聲明，里長們也不滿批評字裡行間都是強調你家安全，「但不代表我家就安全。」

信義區新仁里長吳建德說，大巨蛋是大家的大巨蛋，當地人的委屈卻變成小眾，但是震動卻是真真實實，尤其開唱第二天，里民知道大約幾點會開始跳動，因此在那個時間先靜靜地感受，果不其然，吊燈、水杯，甚至一些家具都開始有明顯晃動。

「最可怕的電梯。」吳建德說，電梯廂是移動的，搖起來是會一直撞到牆壁，「你說在裡面的不會嚇到尿褲子？」他嘆，外地人不了解，所以都會雲淡風輕，想說台灣也經常發生地震 ，但那是天災不得已。

對於體育局和遠雄22日的聲明強調，依照客觀結構認證與工程檢測 數據，大巨蛋體育館結構及共振數據合乎規範。吳建德不滿，「你找技師、科學數據證明妳家很安全，但不代表我家就安全。」尤其是你家開Party，難道居民住在隔壁就有罪受？

吳建德說，在發表聲明前也該想想，誰較早住在這區，且居民老早就說不想要大巨蛋蓋在附近，體育局應該要出來平息事端、當和事佬，但現在完全看不到，反而是鬼打牆。

興隆里長吉娃斯‧吉果說，22日晚間在20時52分左右搖晃了一分鐘左右，也接收到非常多里民的陳情。她也很欣賞張惠妹，並非是不歡迎，而是基於公安的立場考量，如果市府容許張惠妹的演唱會如此大動作，那麼其他的演出團體也要仿照呢？