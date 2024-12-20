我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

失聯好幾天 密爾比達1家4口陳屍公寓

僑領孫耀寧被捕 友人：不信「文人」是「間諜」

全聯倉儲大火 父子同喪火場 水電工班組5人全罹難

台灣新聞組／台中20日電
倉儲物流中心大火，消防隊利用雲梯車將受困在大樓頂樓和陽台的工人救出。(記者黃仲裕／攝影)
倉儲物流中心大火，消防隊利用雲梯車將受困在大樓頂樓和陽台的工人救出。(記者黃仲裕／攝影)

台中市大肚區全聯倉儲昨天下午大火，晚上7點15分消防人員在火場3樓發現最後5名死者，一次抬出5名男性死者，其中51歲廖姓男子水電工包頭帶27歲兒子和3名水電工的「5人工班」全罹難，家屬當場癱軟被親屬扶著步出廠區，令人鼻酸。

據了解，廖姓水電工的爸爸是個水電小包工頭，這次帶著他兒子及另外3個人，共5個人為一組，在火場3樓施工，據了解，工人所處的位置在夾層，加上天花板塌陷嚴重而難以逃生。

救護車不斷往返醫院與起火的倉儲現場，許多人神情緊張地守在急診室外關心親人狀況，傷者慶幸自己大難不死，死者家屬因失去摯愛而放聲痛哭。在四樓工作的陳姓女子和蔡姓男子被送到醫院時已無呼吸心跳，醫護人員試圖搶救，沒能救回兩人；陳女的丈夫無法相信妻子與他天人永隔，在急診哭求醫師繼續搶救、再試試；據悉，火警發生時，他妻子正進行空調工作。

吸入過多濃煙的51歲李姓男子最先被救護車送到台中童綜合醫院急診室，他慶幸自己被消防員救出火場，很感謝救他的人。

兩名輕傷男子自行到醫院檢傷治療，一名傷者說，他當時在二樓油漆，另一人在三樓工作，他們都是聞到濃煙味道而驚覺火警，立刻丟下工作衝下一樓逃出，臉部被濃煙燻黑的男子，臉上盡是疲累和驚嚇。

「我們看到濃煙竄升，根本來不及逃，一起躲在三樓陽台等救援…」3名獲救的工人告訴救難人員，當時黑色濃煙襲捲而來，大家都很害怕，不知是否能逃過死劫，忽然看到有人影掉落，後來才知道是移工，可能受不了濃煙和高溫跳樓不治，他們3人等到雲梯消防車救援，躲過一劫。

高溫

上一則

黑白集／看到媒體鏡頭就起乩 立院「綠寶」重現江湖

下一則

「每平米6.4萬」台北101蟬聯地王12年 北市地價漲5%

延伸閱讀

台中全聯倉儲大火 市府開罰勒令停工

台中全聯倉儲大火 市府開罰勒令停工
找到最後5名失聯者 全聯台中倉儲大火9死

找到最後5名失聯者 全聯台中倉儲大火9死
台中全聯倉儲大火 9死7傷

台中全聯倉儲大火 9死7傷
氣旋肆虐法國馬約特島 地方首長：肯定有數百人罹難

氣旋肆虐法國馬約特島 地方首長：肯定有數百人罹難

熱門新聞

薄瓜瓜在X上，刊出自己和新娘許惠瑜的婚宴開舞擁吻照片。（薄瓜瓜推特X截圖）

薄瓜瓜秀南園婚禮擁吻照 她獲讚「勇敢的台灣女孩」

2024-12-12 10:35
澳洲警方近日在雪梨機場附近公園叢林發現一包人體殘肢，死者證實是33歲中國移民李卓君（音譯），而她的丈夫、來自台灣現年33歲的陳家寶（音譯）目前仍失蹤。（圖／取自新南威爾斯州警務處官網）

中國女子遇害 台籍丈夫失蹤 台外交部回應了

2024-12-15 10:06
有網紅發現台灣好市多販售年菜組合，英文介紹寫Chinese New Year，寄信反映後，好市多將之改為Lunar New Year。(擷自Facebook@盤谷唯一勸世吵架王The Heart of BKK)

農曆新年Chinese改Lunar 台灣好市多：感謝各界寶貴意見

2024-12-15 11:16
南投有民眾不忍父親遭投資詐騙70萬元，決定反攻，成功跟詐團騙回父親遭詐的70萬元。(圖／AI生成)

詐騙你的詐騙…父遭詐70萬 兒獻計反攻騙回70萬

2024-12-17 11:42
資深藝人鮑正芳。記者林俊良／攝影

躲兵役？台資深女星兒子滯留大陸遭判刑

2024-12-11 15:46
李敖長女李文。(本報資料照片)

李敖女兒投訴蔡英文「陽明山豪宅」違建 蔡辦：家人短期租用

2024-12-15 19:16

超人氣

更多 >
吳奇隆劉詩詩婚變爆不停 知情好友洩真相　

吳奇隆劉詩詩婚變爆不停 知情好友洩真相　
好市多出售的鹽疑遭污染 這3州宣布緊急召回

好市多出售的鹽疑遭污染 這3州宣布緊急召回
芝百歲人瑞黃超蓮 獨搭捷運 享受生活 分享長壽秘訣

芝百歲人瑞黃超蓮 獨搭捷運 享受生活 分享長壽秘訣
助中共滲透美政界「反台獨」僑領孫耀寧被捕

助中共滲透美政界「反台獨」僑領孫耀寧被捕
川普2.0時代 影響居住海外退休族的3件事

川普2.0時代 影響居住海外退休族的3件事