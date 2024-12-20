全聯倉儲大火 父子同喪火場 水電工班組5人全罹難

倉儲物流中心大火，消防隊利用雲梯車將受困在大樓頂樓和陽台的工人救出。(記者黃仲裕／攝影)

台中市大肚區全聯倉儲昨天下午大火，晚上7點15分消防人員在火場3樓發現最後5名死者，一次抬出5名男性死者，其中51歲廖姓男子水電工包頭帶27歲兒子和3名水電工的「5人工班」全罹難，家屬當場癱軟被親屬扶著步出廠區，令人鼻酸。

據了解，廖姓水電工的爸爸是個水電小包工頭，這次帶著他兒子及另外3個人，共5個人為一組，在火場3樓施工，據了解，工人所處的位置在夾層，加上天花板塌陷嚴重而難以逃生。

救護車不斷往返醫院與起火的倉儲現場，許多人神情緊張地守在急診室外關心親人狀況，傷者慶幸自己大難不死，死者家屬因失去摯愛而放聲痛哭。在四樓工作的陳姓女子和蔡姓男子被送到醫院時已無呼吸心跳，醫護人員試圖搶救，沒能救回兩人；陳女的丈夫無法相信妻子與他天人永隔，在急診哭求醫師繼續搶救、再試試；據悉，火警發生時，他妻子正進行空調工作。

吸入過多濃煙的51歲李姓男子最先被救護車送到台中童綜合醫院急診室，他慶幸自己被消防員救出火場，很感謝救他的人。

兩名輕傷男子自行到醫院檢傷治療，一名傷者說，他當時在二樓油漆，另一人在三樓工作，他們都是聞到濃煙味道而驚覺火警，立刻丟下工作衝下一樓逃出，臉部被濃煙燻黑的男子，臉上盡是疲累和驚嚇。

「我們看到濃煙竄升，根本來不及逃，一起躲在三樓陽台等救援…」3名獲救的工人告訴救難人員，當時黑色濃煙襲捲而來，大家都很害怕，不知是否能逃過死劫，忽然看到有人影掉落，後來才知道是移工，可能受不了濃煙和高溫 跳樓不治，他們3人等到雲梯消防車救援，躲過一劫。