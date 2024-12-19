日產擬併本田 鴻海斥資數百億搶親 盼建構品牌一條龍

彭博引述知情人士報導，鴻海已經接洽日產，希望取得日產的控股權。(路透)

多家媒體報導，日本兩大車廠本田 （Honda）、日產（Nissan）正進行合併協商，並傳出鴻海 集團出手搶親，已派出團隊前往法國，與日產最大股東雷諾汽車協商，要買雷諾手上持有的日產逾三成股權，並取得日產控制權，粗估金額達新台幣數百億元，為集團電動車 事業補上品牌這塊最後的拼圖，達到從上游關鍵零組件、整車設計、全球製造與結盟，到終端品牌一條龍布局。

若鴻海搶親成功，將是台灣首度掌握國際汽車品牌控制權，並助力鴻海集團電動車布局，同時牽動全球汽車產業版圖變化。鴻海集團昨（18）日未發表評論。

據悉，鴻海由曾在日產任職33年的集團電動車策略長關潤（Jun Seki）率隊，現正與雷諾溝通。這是鴻海集團繼2016年時任董事長郭台銘宣布以3888億日圓，當時換算逾新台幣1100億元收購日本百年企業夏普後，再次出手收購日本重量級企業。

綜合電訊報導，日產最大股東雷諾傳持開放態度。這家法國車廠和日產是長期結盟夥伴。彭博引述知情人士報導，日產深陷危機，但雷諾不願再向日產注資，迫切希望日產自己找到壯大的方式。任何協議仍須獲得雷諾點頭。

鴻海收購日產股權成敗，不僅牽動電動車布局，更攸關全球汽車業版圖變化。

鴻海董事長劉揚偉先前即表示，電動車市場競爭激烈，在鴻海的預期中，而競爭愈激烈，對鴻海就愈有利，因為更能彰顯鴻海製造與整個電子元件整合能力的優勢。過往PC產業發展初期，大廠普遍都自己製造，隨著PC市場陷入高度競爭，各大廠都來找鴻海幫忙，相信未來電動車產業也會如此。

日產如同當初被鴻海收購前的夏普，營運陷入低潮，劉揚偉選在當下日圓嚴重貶值的時間點出手，補強電動車品牌事業，逢低進場擴大集團電動車能量，更被業界視為高招。

日產與本田均證實，正討論包括合併等合作事宜。本田執行副社長青山真二表示，本田正在考慮各種選項，包括合併、資金結盟或是成立一家控股公司來運作等。

業界指出，本田、日產分別是日本第二和第三大車廠，去年合計生產740萬輛車，一旦合併，將創造出市值約520億美元的汽車製造巨擘，躍居世界第三大汽車集團，是飛雅特克萊斯勒與PSA在2021年合併後創造Stellantis以來，汽車業最大合併案。一旦最後鴻海取得日產股權，上述「本田-日產」合體打造的全球第三大汽車集團也將不會出現。

日媒Diamond Online報導，鴻海集團今年春已向瑞穗銀行表達有意收購日產，做為推動電動車策略的一環。 報導還說，持有35%日產股權的雷諾，想要把這些持股賣給鴻海。

彭博資訊引述知情人士報導，鴻海已接洽日產，希望取得控股權。知情人士向彭博透露，鴻海是有意收購整個日產公司，而非只是想收購日產的工廠和設備。

消息激勵日產股價18日收盤暴漲近24%，包括雷諾在內的歐洲汽車股也同步上揚。