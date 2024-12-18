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政院人事處藏霸凌女王？員工請喪假挨酸「趕快燒一燒」

記者黃婉婷／台北18日電
行政院人事總處爆出內藏霸凌慣犯女王。示意圖。(本報資料照片)
行政院人事總處爆出內藏霸凌慣犯女王。示意圖。(本報資料照片)

勞動部公務員之死掀起霸凌案Me too行動，行政院人事總處日前才宣布霸凌通報平台上線，如今卻被爆料人總內部竟有「霸凌慣犯女王」，不只長期辱罵咆哮、家奴化員工，得知同仁爸爸過世請喪假，竟稱「趕快燒一燒就好」，請流產假還被說「下午就可來上班」，讓下屬們被欺負到崩潰。

人事總處證實有接獲申訴檢舉，經審議確認職場霸凌事件屬實，將依調查結果建議依「公務人員考績法」等相關規定議處。

根據「公務之聲靠北電台」爆料文指出，他們是一群長期忍受霸凌的基層公務機關人事人員，這名窩在人事總處的霸凌慣犯女王，曾任法務部人事處處長，長期持續性的欺壓霸凌部屬，身為人事最高主管，知法犯法成為霸凌慣犯，「忍了真的很久很久才鼓起勇氣站出來講」。

爆料文稱，惡行包括長期辱罵咆哮，指謫同仁白癡、智障、混帳，腦袋有問題、是我遇過最笨的、爛到不配領這份薪水，什麼都不會只配當宮女，甚至無人性羞辱同仁，同仁爸爸過世請喪假，竟然說為什麼不趕快燒一燒就好，不用留戀，有人請流產假，居然說早上處理完下午就可來上班，還歧視身障同仁、辱罵女性同仁「胖老肥」。

爆料文續指，該名主管把部屬家奴化，除了每天準備三餐、開車接送辦私事，還要幫忙報稅，繳費、陪吃午餐、陪外出購物逛街、洗碗盤、丟從家裡帶來辦公室丟的垃圾和廚餘、幫處長提行李等等等離譜至極的行徑，在另一個機關時還要求秘書請自己的假幫忙到家修水電。

爆料文提及，該名主管還會分化部屬，常常把科長以上的人叫來開好幾個小時的整肅大會，走紅衛兵批鬥路線，所有人要一起指責特定對象的不是，過去該名主管曾被檢舉不當接受招待，她便明示暗示稱是某位同仁密告，逼對方自清，同仁被逼到想自殺，「恐怖行徑，根本回到白色恐怖時代」。

接著還會無時差的緊迫盯人，部屬的電話和line必須24小時待命，超過3分鐘必遭整肅辱罵，不僅常常反覆指示不同的方向，令人無所適從，但明明是自己的指示，最後又會反過來指責部屬亂搞亂弄害了她。常說謊構陷部屬，挖坑給不喜歡的部屬跳。聽說在另一個機關出差時還要求男同事同住一間，真的匪夷所思。

爆料文指出，該名主管對看不順眼的部屬威逼霸凌，在法務部和主計總處，因為她長期欺凌而離開的同仁不計其數，甚至包括辭職，降調，提早退休，「好幾位年輕科長是寧願辭掉鐵飯碗也不願意再跟他共事」，但她又故意拖延商調，不讓同仁好過，下屬被女王欺負到崩潰，整個家庭都受影響。

對此，人事行政總處證實接獲申訴檢舉，並邀律師、心理諮商師等組成調查小組，調查報告經人事行政總處職場霸凌申訴評議會審議，決議認為職場霸凌事件屬實，霸凌成立。後續將依調查結果建議，依公務人員考績法等相關規定議處。

退休 歧視 報稅

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