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傳政院處長欺壓工友 還在「鄭文燦前官邸」幽會女下屬

記者黃婉婷／台北18日電
台北市濟南路與泰安街口的行政院副院長官邸。(記者潘俊宏／攝影)
台北市濟南路與泰安街口的行政院副院長官邸。(記者潘俊宏／攝影)

政府部門霸凌事件頻傳，又有媒體報導行政院秘書處徐姓處長與陳姓諮議長期欺壓工友及駕駛，兩人似有不倫戀情，甚至會相約在閒置的前行政院副院長鄭文燦官邸幽會。行政院17日表示，已接獲檢舉，皆分案調查中。

鏡週刊報導，行政院秘書處徐姓處長與同單位的陳姓諮議疑似已不倫3年，平日會在徐的辦公室共進早餐、共度午休，兩人在院內毫不避嫌，讓需要進入辦公室報告業務的同仁傷透腦筋，且徐常在陳入內後就關燈關門，利用午休時獨處。

爆料指出，徐、陳2人會趁副院長官邸閒置、無員警駐守的空窗期，逕自開啟車庫驅車入內。鏡週刊曾在7月底、8月初，一周內2次拍到2人一前一後開車進入官邸的畫面，2人熟練地以遙控器打開車庫門，停留1個多小時再駕車返家，但徐全盤否認，指行政院已展開調查，尊重審議委員會。

針對行政院再傳霸凌事件，行政院長卓榮泰17日出席「保險論壇」時面對媒體追問並未回應。行政院發言人李慧芝受訪時指出，霸凌案與風紀案正在調查中，因為接獲很多不同內容的檢舉內容，還要等待調查出爐，有結果會對外說明。她補充，由於此案為匿名檢舉，未通過霸凌申訴平台通報。

另針對報導指出，徐姓處長、陳姓諮議似會利用前行政院副院長鄭文燦卸任後的閒置官邸幽會。李慧芝表示，副院長官邸屋齡七、八十年，政院今年7月底便評估是否修繕，目前也將展開修繕作業。

李慧芝進一步補充，目前已知行政院人事處在調查期間已收到兩份連署書，包括技工及工友計有59人，向人事處表示檢舉部分有不實之處。她也提到，由於副院長官邸為歷史建物，秘書處於修繕工程標案確認前僅得多次勘查屋況；修繕整修標案已於12月11日完成公開評選，簽約後即進場施工。

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