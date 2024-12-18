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明年元旦起 滿10歲、高120公分以上 機場可自動通關

記者張曼蘋／台北18日電
明年元旦起放寬自動查驗通關系統申請及使用資格，圖為旅客使用情形。(本報資料照片)
明年元旦起放寬自動查驗通關系統申請及使用資格，圖為旅客使用情形。(本報資料照片)

為提升自動查驗通關系統效益，內政部明年元旦將放寬自動查驗通關系統申請及使用資格，包括有戶籍國民10歲以上、身高120公分以上、無戶籍國民等三項資格，估計實施首年有戶籍國民約40萬人次受惠、無戶籍國民估計每年3萬人次受惠。

內政部指出，為進一步最大化自動查驗通關系統使用效益，修正申請及使用自動查驗通關作業有關有戶籍國民申請年齡、身高限制，及無戶籍國民申請條件，修正要點包括參考亞洲鄰近國家及地區自動查驗通關系統之使用年齡限制，且考量兒童容貌及青年容貌之性徵差異，已可由現行技術判斷為合理差異，調整申請人年齡。

內政部自元旦起，擴大自動查驗通關系統使用對象，放寬資格主要針對兒童與無戶籍國民。內政部表示，放寬資格包括有戶籍國民申請使用自動查驗通關系統年齡，自12歲以上調降至10歲以上；身高限制，則自140公分以上調降至120公分以上。未來國人出國旅遊，只要年滿10歲且身高120公分以上，持有晶片護照者即可便捷快速通關。

對於放寬原因，內政部說，考量新一代自動查驗通關系統，可清楚擷取臉部影像的最低身高為120公分，因此調降申請人身高至120公分。另為充分保障無戶籍國民便利通關權益，得以「免許可」申請及使用自動查驗通關系統。

內政部 晶片 護照

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