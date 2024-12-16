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64億元打水漂…中鋼風電子公司慘賠恐收攤 柯志恩：誰負責

記者徐白櫻／高雄16日電
國民黨立委兼高市黨部主委柯志恩16日參加大樹苦瓜節，她發文批評離岸風電政策，她憂心非核家園帶給台灣的傷害似乎還未到盡頭，當年政策拍板者早已走人，接棒者還執迷不悟。（記者徐白櫻／攝影）
國民黨立委兼高市黨部主委柯志恩16日參加大樹苦瓜節，她發文批評離岸風電政策，她憂心非核家園帶給台灣的傷害似乎還未到盡頭，當年政策拍板者早已走人，接棒者還執迷不悟。（記者徐白櫻／攝影）

政府發展離岸風電，興達海基在高雄興達港設廠蒙受的鉅額損失引發外界關注。立委柯志恩今天在臉書發文說，興達海基燒光64億元（台幣，下同，約2億美元），最大股東中鋼慘賠，請問誰負責？64億元打水漂，令人痛心。

柯志恩指出，2018年蔡政府祭出風電國產化的政策目標，要求中鋼成立子公司興達海基，加上國發基金的投資、資本額34.21億元。沒想到營運以來一直慘賠，6年虧了64億元，且完全沒有風電的業務。

柯說，她在11月20日質詢，經濟部次長還說要來協助興達海基，結果這幾天傳出農曆年後興達海基就要熄燈打烊，最倒楣的是當年被迫投資的中鋼，去承接一個不熟悉且不可能成功的任務，如今血本無歸，卻沒有任何官員負責，「64億元就這樣打水漂，實在令人痛心」。

柯志恩進一步指出，她在第9屆立委時，針對離岸風電國產化辦公聽會，當時許多學者指出蔡政府風電國產化的政策有違反WTO的可能，她也多次向當時經濟部長沈榮津表達憂心。但是當年主導的官員辯稱，政府只要要求離岸風電的開發商自願接受國產化，就沒有強迫的問題，沒有強迫，就沒有違反WTO的疑慮。

柯說，如今離岸風電國產化灰頭土臉，不僅燒光64億資金，中鋼還大失血﹗為了非核家園，燃氣發電火力全開，四接爭議未解，隨即通過七接，不只破壞環境生態，還對民眾健康造成威脅，甚至綠能弊案叢生、綠電蟑螂亂竄，如今離岸風電不是賠光資金就是進度落後，但非核家園帶給台灣的傷害似乎還未到盡頭，當年政策拍板者早已走人，接棒的還執迷不悟，不知要把台灣的能源政策推向什麼坎坷險境？

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