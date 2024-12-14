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譚艾珍被假檢警詐騙 專家曝「這時間」最危險、3招自保

記者賴昀岫／台北即時報導
譚艾珍日前遭「假檢警」詐騙。（本報資料照片）
譚艾珍日前遭「假檢警」詐騙。（本報資料照片）

台灣近期多起詐騙案件，是假冒檢察官犯案，醫師提醒，高齡長者被詐騙的時間在早上9點後，建議可到長青學院、日照日托和鄰里朋友待在一起，有人在旁邊，詐騙的困難度會提高，有事做也比較不會被鑽空隙；利用自益信託或是監護輔助宣告，將較大筆的資產預做處理；同時也可能定期針對腦部的認知功能進行細部評估。

遭詐騙的資深女星譚艾珍在臉書詳述詐騙事件過程，整起事件有假檢察官、警察、戶政人員等，兜兜轉轉的詐騙內容，讓她直呼「就是懂法律的詐騙集團壞人唬弄單純善良不懂法律的老百姓」；台中則有一名葉姓婦人，遭騙7300萬元現金和房產，名下7棟房子都被拿去質押借貸，險遭法拍。  

台灣司法精神醫學會理事、衛福部桃園療養院副院長李俊宏表示，有調查顯示，台灣長者最常被詐騙的時間是上午9點，因為那個時候家人都出門上班了，家裡很常只有長輩一個人，這時候如果「假檢察官」打來，說有訂購東西出錯等，來不及查核的訊息差，就容易被詐騙。

李俊宏提出3點預防措施，第一是利用長青學院、日照日托、鄰里朋友等資源，有人在旁邊，詐騙的困難度會提高，有事做也比較不會被鑽空隙，而且就算電話打來，周邊的人也能勸阻，重點還是避免獨自落單在家。

第二是定期評估，健檢花那麼多錢，卻很少定期針對腦部的認知功能進行細部評估，是不大符合高齡化社會需求的，「定期評估，才能早期發現、早期治療，也才能預做準備」，李俊宏指出，包含台灣在內的先進國家，失智症本身或失智症前的的認知功能這種障礙，會有一定程度的盛行率，年紀漸長後，認知和注意力等會受影響，透過腦健康的定期檢查，有助對生活的安排。  

第三是政府近幾年有持續宣導的，自益信託或是監護輔助宣告，可以將較大筆的資產預做處理，避免被詐騙大筆金額的可能，以遭騙7300萬的受害者，就是先生過世、小孩在國外，財產又沒信託，影響就很大，如有自益信託，如要抵押房產等牽涉大筆金額，就會有專門人員協助查核、確認；監護宣告身份則在進行重大財產處分的時候，需要經過輔助人或監護人的同意。

不過，有些人被詐騙會有自責、內疚，甚至出現極度負面、絕望的念頭，李俊宏說，剛開始的心理反應通常是會迷惘、後續出現內疚、自責感覺，特別是牽涉到比較重大財產損失時，以國內外例子來說，各國都很重視打詐、反詐，遭騙的款項也未必追不回來，但當下常會被災難性方向思考綁架，一定會先往糟糕的方向思考，這時候就會出現自責、內疚相關情緒。

「過去經驗甚至有些長輩會出現輕生念頭，這時候要做好陪伴」，李俊宏建議，試著透過長輩可理解的語言耐心解釋，目前可能會有的相關程序有哪些，要讓長輩知道自己不是孤單的，有些人的情緒反應比較強，甚至會想要自殘、輕生，就真的需要心理門診或諮商等專業協助。

詐騙集團 臉書 療養院

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