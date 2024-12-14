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台大挨酸「最大詐團」竹縣等了20年 創新基地才掛牌

記者巫鴻瑋／新竹14日電
台灣大學竹北校區，目前僅興建一棟校舍。(記者巫鴻瑋／攝影)
台灣大學竹北校區，目前僅興建一棟校舍。(記者巫鴻瑋／攝影)

台灣大學昨在竹北校區為「Taiwan Tech Hub（台灣創新創業基地）」北部辦公室掛牌，台大校長陳文章宣布，將投資台幣百億興建科研大樓，首期明年動工。新竹縣長楊文科表示，地方都說台大是「最大的詐騙集團」，直言台大的行政效率令人擔憂，盼台大說到要做到。

台灣大學竹北校區開發延遲，批評與質疑聲浪不斷，而新竹地區高中不足，當地一直希望台大能進駐開辦高中，最後還是被拒絕，國民黨立委林思銘也直言「就是如此」，最初縣府贈地給台大，原本承諾要開醫學院，作為教研使用，結果卻是校方自己拿來作營利用途。

台大竹北校區用地取得已超過20年，昨天為創新創業基地掛牌，台大也擘畫未來用地的規畫。台大規畫分三期開發，首期建次世代智慧立體國土資訊中心等設施，二期為前瞻聯合研發大樓及NTU Tech科技創研大樓，第三期設智慧醫療大樓、半導體量子中心大樓；最快明年國土中心會動工。

陳文章說，AI、半導體、智慧醫療、量子電腦、淨零碳排科技將是發展重點，已成立台大創業投資管顧公司，推動校友創投基金，已募得民間企業及政府台幣10億元(約3075萬美元)投資。

不過，掛牌典禮上楊文科表示，台大20年來毫無作為，縣府也被罵「無能」，讓他很委屈，台大的計畫「美夢畫得很大」，令他十分擔心，像竹北校區校門蓋了5年沒完工；他引述客家俗諺「三下钁頭兩畚箕」，誇讚陳文章「有效率」，但希望接下來不要敷衍了事。

楊文科說，期望台大照計畫「說到做到」，過去竹北校區設校進度緩慢，縣府也飽受民意壓力，民意都批評台大是「最大的詐騙集團」，希望竹北校區盡快動工。

至於台大附中胎死腹中，台大校方被批誠意明顯不夠；林思銘提到，新竹縣政府後來希望台大能將當中5公頃用地設置高中，校方卻推三阻四，聲稱沒有師資等理由，反正就是不願意蓋，如今將在此開辦創業投資管顧公司，「就是要賺錢嘛」，如果想要招商引資，也不需要台大，縣府自己就可以發展。

林思銘並表示，台大竹北校地是新竹縣政府有償撥用給校方，22公頃的用地，市值漲至數百億元，當初校方承諾將在此蓋醫學院、工程學院、商學院，作教研用途使用，最後卻是幾十年都沒有作為。

國發會主委劉鏡清表示，Taiwan Tech Hub南、北基地分別設在台南沙崙、新竹竹北，透過產業發展帶動薪資成長，行政院已拍板六大區域旗艦計畫，最早啟動的桃竹苗大矽谷計畫，除了產業園區，搭配建立生活圈，解決居住、教育、交通問題，以高等教育提供研發量能帶動產業。

台灣大學開發竹北校區，13日掛牌成立「Taiwan tech hub」創新創業基...
台灣大學開發竹北校區，13日掛牌成立「Taiwan tech hub」創新創業基地，再跨出一步。(記者巫鴻瑋／攝影)

投資 詐騙集團 矽谷

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