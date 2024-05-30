台灣食物過敏大調查 蝦、蟹等帶殼海鮮是大魔王

「台灣食物過敏大調查」顯示，不論哪個年齡層，蝦、蟹等帶殼海鮮均位居過敏原排行之首，約有6%成年人食用蝦子後，出現過敏反應。 (記者林澔一／攝影)

台灣食物過敏流行率逐年增加，食藥署昨公布「台灣食物過敏大調查」，民眾過敏原「大魔王」為「帶殼海鮮」，不管是幼童、成年人，均是導致過敏的第一名；再者，食物過敏族群占總人口數近10%，預估全台約200萬人對某些食物過敏，需小心防範。

食藥署提醒業者，需依規定標示11種過敏原成分及相關警語，違者可依食安法開罰。

該調查係由林口長庚醫療團隊執行，於2017年針對1萬多名國小學生、國中學生及其父母發放問卷，與2004年調查結果相較，台灣食物過敏流行率明顯；例如，4至18歲學生的食物過敏比率從7.7%增為10.4%；19歲以上成人則從6.4%增至12.5%。

為何食物過敏流行率逐年增加？林口長庚醫院兒童過敏氣喘風濕科主任蘇冠文表示，成因不明，各國均在探詢原因，推測應與環境因素有關。

研究團隊進一步分析食物過敏排行，不論哪個年齡層的過敏原，均以蝦、蟹等「帶殼海鮮」為大宗，花生則有增加趨勢，蘇冠文指出，以往西方族群較容易對花生、堅果過敏，但近年來台灣孩子對花生過敏的比率明顯增加。

國小學童過敏排行榜前五名分別為帶殼海鮮、花生、雞蛋 、水果、牛奶 ；國中學生則是帶殼海鮮、魚、花生、雞蛋、牛奶；成年人為帶殼海鮮、魚、花生、水果、牛奶。整體而言，花生位居民眾食物過敏的第二名，國小學童過敏第二位，國中學生、成人等過敏食物的第三位。

研究發現，兒童、青少年對於花生過敏的比率，從0.9%提升至1.5%，雞蛋則從0.5%到1.3%。成人組中，則對蝦類過敏機率最高，從3.3%增加到6.1%；其次為螃蟹，從2.3%增加到4.6%，而花生為從0.5%增加到0.9%。

臨床觀察，幼時對於帶殼海鮮、花生過敏，長大後繼續過敏的比率極高，可能終身都有過敏反應，僅有兩成長大後，食用花生及其製品，不會引發過敏反應。至於牛奶與雞蛋的過敏反應，則隨著年齡降低，一半過敏者上了小學之後，過敏症狀明顯降低。

蘇冠文指出，食物過敏症狀可分為四大類，其中最常見的急性蕁麻疹、濕疹、及血管性水腫等「皮膚症狀」；另有腹瀉、嘔吐、腹痛、口腔搔癢感、口腔黏膜水腫等「腸胃道症狀」，以及流鼻水、打噴嚏、喉嚨不適、氣喘、呼吸困難等「呼吸道症狀」，最棘手的則是嚴重心律不整、低血壓、昏厥等「心血管症狀」，需急診搶救。