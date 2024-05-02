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黑白集／台股3成看它榮衰 台積武林變「窄基」

黑白集
台積電占台股的權重超過三成，可能引發國家經濟重心失衡及多元不足的問題。（本報資料照片）
台積電占台股的權重超過三成，可能引發國家經濟重心失衡及多元不足的問題。（本報資料照片）

台積電在股市一枝獨秀，帶動台股攻上2萬點，被稱為「一個人的武林」。這個形容，褒貶皆有，也憂喜兼具。喜的是，台灣終於有了一家世界級的超級公司，可以揚眉吐氣。憂的是，國家經濟高度倚賴單一企業，可能引發重心失衡及多元不足的問題。

現在，問題果然來了。從2月15日起，台積電占台股的權重即超過三成，到4月底正好滿46天。根據美國法規，單一成分股在連續三個月中累積45天權重超過30%，即會被歸為「窄基指數」。三個月後，美國投資人即不得再交易台股指數期貨。

儘管官員強作鎮定，宣稱美系投資人占台灣期貨交易比重僅0.7%，預估「影響有限」。但回顧歷史，台積電在2021年4月也曾讓台股指數變成「窄基指數」，時間長達一年半之久。其間，台積電遭外資大賣80多萬張，台股指數下挫近4000點，外資對台股整體賣超規模達1.4兆台幣（約430億美元）。以上次的經驗看，無論如何不能說是「影響有限」。

望文生義，所謂「窄基」（narrow–based）及其規定，目的在保護投資人，防止市場壟斷、人為操縱或過度集中的風險。說穿了，台灣股市有三成以上的比重取決於單一企業的榮衰，畢竟不是很讓人安心的事。這點，並不是台積電的問題，而是台灣整體經濟太向「護國神山」傾斜了。

台股 台積電 投資

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