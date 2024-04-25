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農膜廢棄成災汙染如慢性中毒 政府回收淪口號

記者林奐成／台北25日電
苗栗大湖清潔隊「暫置」大量農膜和廢棄水管，後端面臨去化危機。（記者林奐成／攝影）
苗栗大湖清潔隊「暫置」大量農膜和廢棄水管，後端面臨去化危機。（記者林奐成／攝影）

農民種植鳳梨、西瓜及草莓等作物時，大量使用「農業用塑膠膜」（簡稱農膜），每年產生超過1.3萬公噸，近年政府雖推動廢棄農膜回收，但本報系聯合報記者走訪八個縣市調查發現，全台缺乏統一回收機制，且有意願回收的廠商寥寥無幾，導致農民自行處理廢棄農膜而衍生亂象。這些廢棄農膜往往被農民燒成灰燼，不僅產生戴奧辛空汙，碎片更大量拌入農地土壤中，造成二度汙染，專家直言「農膜汙染像是慢性中毒」，政府農膜回收淪為口號，最終由全民的健康付出代價。        

運到空地溪邊 偷偷燒掉

                                               

「塑膠布收一收，載去那邊燒掉啊！」屏東縣車城鄉溫泉區四重溪畔，知名冬季西瓜產季已結束，一名農夫站在田埂指著遠處說，收起農膜後，因鄉公所與清潔隊未協助清運，他便載去附近的「垃圾場」偷偷燒掉。

記者直擊，該處棄置硫酸銨肥料袋等農業廢棄物，地面因焚燒廢棄農膜而斑駁焦黑，散布黑色碎屑，還可見大量未完全燃燒的農膜，空氣飄著化學味。

來到濁水溪邊的雲林二崙鄉間道路，也堆置大量瓶罐和焚燒後的農膜。一名西瓜老農說，農膜無法分解又難以回收，所以集中燒掉，「火要小一點，如果燒得冒大煙，環保局當然會來抓。燒完會黑黑的，變成灰啊！」南投草莓產地國姓鄉，也有農民會在烏溪邊焚燒農膜。

環團看守台灣協會秘書長謝和霖分析，農膜混摻其他種類廢塑膠及泥土，若有含氯物質，焚燒會產生大量有毒「戴奧辛」；其為世衛組織認定的一級致癌物，人體攝入後難以排出，有「世紀之毒」惡名。農膜混雜泥土，因兩者熱值不同，會造成不完全燃燒，釋出有毒的多環芳香烴。

「化整為零」 送上垃圾車

另有不願回收的農民，則將農膜分拆成較小體積「藏」進垃圾袋，扔進清潔隊一般垃圾車；這些塑膠膜將進入焚化爐，同樣走向燒毀命運。高雄市美濃區一名農產銷人士說，部分農民會將農膜「化整為零」送上垃圾車：「這次丟一包，明天丟兩包，這條清運路線丟一包，那條線丟一包；因為綁在大垃圾袋裡面，清潔隊就睜一隻眼，閉一隻眼，那是私底下的默契。」

環境部資源循環署循環處理組組長陳俊融表示，燃燒農膜會造成空氣汙染和臭味，「不希望農民用露天燃燒，處理農業剩餘資材」；如果依正確原則回收，其實農膜是可以循環利用的資源。他提醒，將農膜棄置路邊，若汙染地面或有礙環境衛生，可依「廢棄物清理法」開罰1200元至6000元（台幣，約36.8至184美元）。

廢棄農膜近年產出量 製表／林奐成
廢棄農膜近年產出量 製表／林奐成

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