洪一中被誤鎖停車場 運發局副局長記過

台鋼雄鷹將澄清湖棒球場設為主場，日前發生總教練洪一中賽後被鎖在地下停車場。圖／高雄市運發局提供

台鋼雄鷹總教練洪一中本月20日賽後遭球場工作人員鎖在地下停車場，球迷湧入高雄市長陳其邁臉書 留言抗議。前晚球場主任遭拔官，高市府運發局昨開檢討會議，副局長記小過、運動設施科科長及股長被記申誡，運發局表示，將與台鋼集團協商認養球場，以便未來統一管理。台鋼集團表示，認養球場茲事體大，現階段已與市府簽訂場地租用合約，未來視情況再決定是否認養澄清湖球場。

洪一中20日賽後要離開球場時，竟被關在地下室停車場，引來球迷眾怒，直言發生這樣事件「很扯」，湧入陳其邁臉書留言，呼籲市長重視，別因此事讓澄清湖球場成了「蚊子館」。

澄清湖球場管理問題頻出包，運發局表示，球場管理上，台灣其他職棒球場由球團促參營運，澄清湖則是唯一以單場租用方式，除持續更新球場硬體設施與加強管理，將參酌其他5個職棒球團做法，繼續和台鋼球團協商，以促參方式認養，達成球場管理溝通，事權統一的永續目標。

台鋼集團表示，已與市府簽訂球場租賃契約，再者認養球場茲事體大，並非短時間能決定，雖然在球場管理發生瑕疵，總體來說台鋼與市府保持良好溝通，對於市府為球場順利迎接賽季所做出的努力，表達感謝。

台鋼集團對於市府懲處名單，不表達意見。

市議員白喬茵說，市府現階段應把球場軟硬體設施建好，才能吸引球團願意認養。